Liderii UE, neînțelegeri pe buget. Macron vrea un acord până la sfârșitul anului. Meloni amenință că nu-l va semna

Emmanuel Macron, președintele francez. Sursa foto: Agerpres

Emmanuel Macron, președintele Franței, prezent la Consiliul European de toamnă, ar fi declarat că, începând din ianuarie, nu va mai exista spațiu politic pentru încheierea unui acord privind bugetul multianual al UE.

Președintele francez Emmanuel Macron i-ar fi avertizat pe ceilalți lideri ai UE că trebuie să ajungă la un acord privind bugetul pe șapte ani al blocului comunitar până la sfârșitul anului, deoarece va fi prea dificil din punct de vedere politic după aceea, potrivit spuselor a patru diplomați europeni citați de Politico.

"Începând din ianuarie, nu va exista spațiu politic"

În timpul unei discuții cu ușile închise de joi seară, Macron ar fi declarat că nu va avea un mandat politic pentru a semna un acord în apropierea alegerilor prezidențiale franceze din aprilie 2027. Macron "a declarat că, începând din ianuarie, nu va exista spațiu politic" pentru încheierea unui acord.

Cele 27 de guverne ale UE sunt împărțite în ceea ce privește dimensiunea totală a bugetului pentru perioada 2028-2034. Liderii reuniți la Bruxelles discută planul irlandez, care prevede reduceri de 159 de miliarde de euro (în prețuri curente) față de propunerea Comisiei de aproape 2.000 de miliarde de euro.

Președintele Consiliului European, presiuni asupra liderilor

Președintele Consiliului European, António Costa, face presiuni asupra liderilor să finalizeze negocierile înainte ca alegerile din Franța, Italia și Polonia, care vor avea loc în 2027, să blocheze discuțiile. Însă unele guverne și oficiali UE au declarat că un astfel de interval de timp este foarte nerealist.

Un diplomat al UE a respins intervenția lui Macron ca fiind "o amenințare la adresa sprijinului pentru Costa la termenul limită din decembrie. "UE ar fi neguvernabilă dacă am lua în considerare toate alegerile locale", a adăugat el.

Marine Le Pen vrea să reducă la jumătate contribuția Franței

Lidera franceză de extremă dreaptă, Marine Le Pen, ar fi promis că va înjumătăți contribuțiile Franței la bugetul UE dacă va ajunge la putere.

În timpul unei conferințe de presă de miercuri, la Bruxelles, Le Pen a acuzat UE că a accelerat discuțiile pentru a împiedica următorul lider al Franței să aibă un cuvânt de spus.

Georgia Meloni: Nu vom semna un acord care nu este benefic pentru noi

Mai mulți lideri nu sunt dispuși să se angajeze să respecte termenul limită, care ar trebui să fie la sfârșitul anului, temându-se că presiunea timpului le va submina puterea de influență în negocieri.

"Nu vom semna un acord care nu este benefic pentru noi doar pentru a respecta un termen limită", ar fi declarat prim-ministrul italian Giorgia Meloni în fața parlamentului. "Vom semna un acord doar atunci când va fi potrivit pentru Italia."

Recent propunere de compromis a președinției irlandeze a Consiliului UE ar putea să nu aibă rezultate prea bune în eliminarea divizării dintre statele înstărite, din grupul așa-numiților "frugali", și cele care se bazează puternic pe fondurile de coeziune de la UE, potrivit Agerpres.

Deși nu se așteaptă un acord încă din această săptămână, președintele Consiliului European, Atonio Costa, este sub presiune să găsească o cale de a face pași înainte, în condițiile în care intenționează să ajungă la un compromis înainte de sfâșitul anului.

Ce se va mai discuta

Remintim că liderii UE s-au reunit, astăzi, la Bruxelles, la Consiliul European de toamnă, pentru două zile de discuții despre cele mai importante probleme ale blocului comunitar.

Pe lângă bugetul multianual, pe agenda discuțiilor se numără și subiecte ca uriașul deficit comercial cu China și planurile recent anunțate de a limita importul de mașini hibride în UE.

UE a acuzat China că folosește subvenții de stat pentru a crea o competiție incorectă, ceea ce i-a determinat pe cancelarul german Friedrich Merz și pe președintele francez Emmanuel Macron să ceară în comun înainte de reuniune noi măsuri ale UE pentru a combate practicile de distorsionare a pieței.

De asemenea, în cele două zile ale summitului, vor avea loc discuții despre Orientul Mijlociu, apărare, extinderea UE și migrație, notează dpa.