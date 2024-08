Laura Lavric, operată de urgență. Ce probleme de sănătate are artista

Laura Lavric a suferit anul trecut o operație la șold, iar acum urmează să treacă din nou printr-o intervenție chirurgicală. Artista suferă de coxartroză, o boală care apare de obicei la persoanele în vârstă dar care poate afecta și tinerii din cauza unor predispoziții genetice sau a stilului de viață.

Înainte de prima operație, Laura Lavric s-a deplasat cu ajutorul unui cadru metalic, iar ulterior a folosit un baston. Aceasta a fost tratată de același medic care i-a operat și pe colegii săi de scenă, Elena Merișoreanu și Constantin Enceanu.

Laura Lavric a suferit o nouă operație

După ce a fost operată la un șold, acum are nevoie de o intervenție și la celălalt.

„Anul trecut m-am operat la un șold, iar în curând am nevoie de o altă operație, la șoldul celălalt. Eu sufăr de coxartroză, e boala oaselor, jumătate dintre românce au aceste probleme, mai ales la menopauză.

Mă operez tot la doctorul Stoica, de la Spitalul Foișor, din București, mi l-au recomandat colegii mei de scenă Elena Merișoreanu și Constantin Enceanu, și ei au fost operați în această clinică, însă, la genunchi. Prima operație, de anul trecut, a decurs bine, am mers pe stradă cu un cadru metalic, vreo lună, apoi, în baston, e o țâră mai greu cu recuperarea, dar acum sunt bine. Mi-a fost frică să mă operez prima oară, acum nu-mi mai e. Nu înțeleg de ce am suferit, ani la rând, atâta durere? Când, uite, te poți vindeca, apoi ești iar ca o balerină”, a povestit Laura Lavric pentru Playtech.ro.

Artista nu înțelege de ce a început să se confrunte cu aceste probleme și să fie nevoită să solicite ajutorul medicului, mai ales că întotdeauna a avut un stil de viață activ. „Nu știu cum m-am ales cu acest diagnostic, mai ales că am făcut în viață multă mișcare, mergeam kilometri întregi pe jos. Sunt atentă la ce mănânc, colesterolul e colesterol, mai iau și câte o pastiluță. Evident că, dacă o dai pe grăsimi, pe prăjeli, faci colesterol, eu însă le-am exclus definitiv din alimentație. Face bine la sănătate, dar și la talie, la frumusețe, nu te mai îngrași”, a mai spus Laura Lavric pentru sursa citată.

Și Elena Merișoreanu a ajuns pe masa de operație

Și colega ei de breaslă, Elena Merișoreanu, a suferit același tip de operație, după ce s-a zvonit că ajunsese să umble în cârje. Anul trecut, artista a fost operată la genunchi. I s-a pus o proteză pentru că altfel, spun medicii, n-ar mai fi putut să meargă.

"Medicul mi-a pus proteză la genunchi. Aveam niște dureri și mai mergeam și șchioapă. Nu mai puteam să mai stau în picioare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu! E foarte bine, că, după ce te recuperezi, nu te mai doare. Am mai fost operată la piciorul stâng. De doi ani și jumătate am proteză, dar nici nu simt că o am. Nu am pic de durere. Este nemaipomenit! E foarte bine", declara, proaspăt după intervenție, Elena Merișoreanu pentru viva.ro.

