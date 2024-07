Laura Cosoi a născut cea de-a patra fetiță

Laura Cosoi a ținut secret până în ultimul moment sexul copilului. Vedeta a adus pe lume o fetiță, a patra pentru ea și soțul său, Cosmin Curticăpean. Numele pe care l-au ales pentru ea este Aida.

"Aida. Binecuvântarea vieții noastre. Mulțumim, Doamne", a scris Laura în dreptul unei imagini în care micuța ei o ține de deget.

Anul acesta, în primăvară, tot printr-o postare pe rețelele sociale, vedeta de 42 de ani a dezvăluit că a aflat numele celui de-al patrulea copil dintr-un vis. „L-am visat. Mi-a spus numele. Știam din ziua în care am născut-o pe Lara, dacă vom mai face al patrulea copil, știam sexul și numele, mi l-a spus, așa încât, nu am ales eu a patra oară, a ales copilul, Dumnezeu”, a povestit ea.

Vedeta mai are încă trei fetițe cu afaceristul Cosmin Curticăpean: Rita, Vera și Lara.

Deși Laura Cosoi știa de la bun început că va avea o fetiță, a preferat să păstreze secretul până la naștere. Numele bebelușului fusese deja ales încă din al doilea trimestru al sarcinii. Laura Cosoi a optat pentru nașterea naturală, iar totul a decurs fără probleme. Bebeluşul a fost primit cu multă bucurie. așa cum era de așteptat. Foști colegi de breaslă, prieteni și cunoscuți i-au lăsat sute de mesaje de felicitare.

Reacții în online

Tily Niculae, cu care actrița a jucat în numeroase seriale de televiziune printre care și "La Bloc", spune că a plâns când a aflat că a patra fetiță a fostei sale colege de platou a venit pe lume. „Bine ai venit, Aida! @lauracosoi Felicitări!!!!! Am plâns????! You are #amazing and you #knowit”, a scris aceasta.

Și Dana Rogoz a reacționat: „Bine ai venit pe lume, Aida! ❤️❤️❤️ Să fie sănătoasă și norocoasă! Și voi toți la fel, alături de ea ❤️????”. „Felicitări mami și Aida! Bun venit pe lume minune!????????”, i-a comentat și Cătălina Grama. „Bine ai venit, Aida! Copilul din vis a devenit realitate. Să fiți cei mai fericiți împreună! ♥️”, a fost mesajul Andreei Ibacka pentru Laura Cosoi. „Bine ai venit, Aida!! Love and happiness all the way in your journey ????????????????”, a scris și Andreea Raicu. Mesaje de felicitare i-au scris și Monica Bîrlădeanu, Ioana Ginghină și Ana Baniciu.

Actrița a dezvăluit că atât ea cât și Cosmin au visat mereu la o familie mare și spune că nu există binecuvântare mai mare decât aceea de a fi mamă. Cu toate acestea, actrița a recunoscut că o deranjează comentariile și criticile legate de decizia lor de a avea mai mulți copii. "Nu-ți ajunge? Câți mai ai de gând să faci?", "Tot citim știri despre tine și sarcinile tale. Mâine poimâine aflăm că ești însărcinată cu al cincilea copil" - sunt doar câteva dintre comentariile răutăcioase ale internauților.

„Dacă mă mai întreabă cineva: «Gata, te-ai oprit?». Mi s-a părut foarte nostim o dată, de două ori, de trei ori, dar după aceea, când începi să te întâlnești zilnic cu oameni care-ți spun: «Da, dar acum e gata! Gata, nu? Adică gata, adică nu mai faci!» A început să mă deranjeze puțin intruzivitatea oamenilor, pentru că mi se pare o chestie superpersonală" - este mărturisirea vedetei.





