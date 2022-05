La nici 24 de ore după ce a eliminat-o pe Halep, umilință pentru Danielle Collins la Roma

Amanda Anisimova, jucătoarea care a lucat cu Darren Cahill în prima parte a sezonului, i-a administrat o înfrângere umilitoare lui Danielle Collins, în optimile de finală.

Danielle Collins a revenit pe teren la mai puțin de 24 de ore după ce a scos-o pe Simona Halep din turneul de la Roma. Anisimova a dominat-o pe Collins, care a pierdut după o oră de joc, scor 6-2, 6-2.

Danielle Collins, 2-1 în meciurile directe cu Simona Halep

Danielle Collins are acum 2-1 în meciurile directe cu Halep, pe care a mai învins-o anul trecut la Montreal, în turul al doilea, cu 2-6, 6-4, 6-4. Singura victorie a Simonei datează din anul 2014, 6-7 (2), 6-1, 6-2 în primul tur la US Open.



Simona Halep s-a ales cu un cec de 13.176 de euro şi 60 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Halep şi-a creat nu mai puţin de 13 mingi de break, însă a fructificat doar 4.

Amintim că, în primul set, la scorul de 4-3 pentru Danielle Collins, Simona Halep a căzut după o uşoară entorsă la glezna piciorului drept, însă a putut continua jocul. Anul trecut, la Roma, jucătoarea de tenis Simona Halep a suferit o ruptură musculară în turul al doilea, în meciul cu Angelique Kerber, fiind indisponibilă o perioadă lungă de timp.

După eliminare, ​​Simona Halep a avut un mesaj pentru fanii săi: „De-a lungul întregii mele cariere am luptat pentru ceea ce am crezut și pentru ceea ce am vrut să realizez. Voi face întotdeauna acest lucru, cu toate suișurile și coborâșurile. Sprijinul necondiționat pe care îl primesc de la mulți dintre voi înseamnă enorm pentru mine. Vă mulțumesc, lupta continuă”, a scris Simona Halep pe Instagram.

Într-un interviu cu Alize Lim pentru emisiunea „Major Talk" de la Tennis Majors, jucătoarea de tenis Simona Halep a spus că a crezut întotdeauna că se va retrage la vârsta de 30 de ani, dar, după ce a vizitat Academia Patrick Mouratoglou din sudul Franței la începutul acestui an și ulterior l-a angajat pe acesta ca antrenor, „și-a recăpătat pasiunea" și vrea să câștige cele două titluri de Grand Slam care îi lipsesc. Recent, jucătoarea de tenis Simon Halep a spus că accidentarea din 2021, care a împiedicat-o să joace la Roland-Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice, i-a zdruncinat încrederea.

