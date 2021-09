Kate Middleton, MECI cu Emma Răducanu. Imaginile momentului cu Ducesa de Cambridge

Kate, Ducesă de Cambridge, s-a întâlnit vineri pe teren cu noua regină britanică a tenisului, Emma Răducanu, pentru a sărbători câştigarea de către aceasta a US Open, transmite Reuters, citează Agerpres.

Răducanu, 18 ani, al cărei tată este român, a devenit celebră în această lună după ce a devenit prima jucătoare britanică învingătoare într-un Turneu de Mare Şlem în ultimii 44 de ani.

Ea şi-a unit forţele cu Kate, soţia nepotului Reginei Elisabeta, Prinţul William, pentru un meci de dublu la un eveniment special, destinat sărbătoririi noilor campioni ai tenisului din Marea Britanie.

Alfie Hewett şi Gordon Reid, câştigătorii probei de dublu în scaun cu rotile la US Open, şi Joe Salisbury, campion la dublu, s-au întâlnit şi ei cu ducesa.

Ea însăşi o jucătoare de tenis pasionată, Kate a calificat drept "uimitoare" victoriile acestor jucători.



Activitatea Federaţiei britanice de tenis se desfăşoară sub patronajul Ducesei de Cambridge, care poate fi văzută adesea în loja regală de la Wimbledon.

Victoria lui Răducanu la US Open, unde jucătoarea a venit din calificări, a fost salutată de Regina Elisabeta.

Emma Răducanu, gest superb după mesajul Reginei Elisabeta

Regina Elisabeta a Marii Britanii a felicitat-o pe Emma Răducanu imediat după meciul victorios de la US Open, printr-o scrisoare publicată pe conturile de socializare ale monarhiei.

„Te felicit pentru triumful de la US Open. E o realizare remarcabilă la o vârstă atât de tânără şi e dovada muncii tale extraordinare şi a dedicării. N-am nicio îndoială că performanţa ta ieşită din comun, alături de cea a adversarei, Leylah Fernandez, va inspira următoarea generaţie a jucătorilor de tenis. Îţi trimit cele mai calde urări, ţie şi mulţilor tăi fani”, i-a transmis Regina sportivei cu origini românești.

„A însemnat totul pentru mine să primesc un mesaj direct de la Majestatea Sa. Pentru mine reprezintă un model extraordinar, ca și pentru țară. Mă onorează foarte tare că am primit scrisoarea sa, sunt foarte recunoscătoare și mă bucur că mi-a observat performanța. Cel mai probabil o să înrămez scrisoarea”, a spus Emma Răducanu.

Ilie Năstase, despre Emma Răducanu: De ce să ne mândrim cu ea?

"Despre Emma Răducanu nu pot să spun prea multe pentru că nu o ştim nici noi, cei din tenis. Ea s-a născut în Canada şi a crescut în Anglia unde s-au inventat tenisul şi fotbalul. După nume, da, putem să ne mândrim cu ea, dar altfel de ce? Pentru că ea s-a născut în altă ţară.

Sunt foarte mulţi români care s-au născut aici şi nu ne mândrim cu ei. Nu văd de ce. Tatăl ei este român, poartă numele Răducanu, da, e un lucru frumos că e un nume românesc, dar şi Andreescu şi ea reprezintă alte ţări.

Nu ştiu dacă avem o genă aparte pentru sport noi românii, dar suntem talentaţi fără condiţii", a spus Ilie Năstase, citat de Digisport.ro.

Emma Răducanu, al cărei tată este român, a fascinat lumea tenisului cu personalitatea sa, dar mai ales cu rezultatele obținute în acest an. Emma Răducanu a intrat în istorie după ce a ajuns în finala US Open, venind din calificări.

„Un rezultat de excepție!”, a spus, vineri, la DCNewsTV, Cozmin Gușă. „Colaborarea româno-chineză de tip genetic are mare succes! Emma Răducanu, cu tată român și mamă chinezoaică, joacă finala la US Open! La 18 ani, fata aceasta reușește să joace finala la US Open. În China, în momentul acesta, sunt foarte fericiți. Nu au avut niciodată așa ceva! Pe toate canalele de știri e dată istoria acestei fete, cu tatăl român care se ocupă de ea. Se aplaudă foarte mult rezultatul excepțional”, a spus Cozmin Gușă.

Extrem de implicat în deciziile jucătoarei e chiar tatăl său. „Nu am avut tenisul în minte”, spunea sportiva pentru Daily Mail în 2018. „Părinții mei luau lecții într-un parc din zonă și m-au târât și pe mine în treaba asta. Chiar nu mi-a plăcut tenisul la început. Dar am început să concurez și am simțit că am acel spirit competitiv în mine și că îmi place să lupt”, spunea Emma Răducanu.

Ultimul Grand Slam al anului a devenit unul de poveste în tenisul feminin! Emma Răducanu și Leylah Fernandez sunt finalistele de la US Open 2021. Cele două adolescente au fost marile surprize ale turneului și au ajuns pentru prima dată în viața lor într-o finală de Grand Slam. Performanța celor două este cu atât mai mare cu cât ele au trecut de nume importante ale tenisului mondial.