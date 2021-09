Emma Răducanu, minunea de la US Open 2021. Gușă: Tatăl e român! Mare succes!

Emma Răducanu, al cărei tată este român, a fascinat lumea tenisului cu personalitatea sa, dar mai ales cu rezultatele obținute în acest an. Emma Răducanu a intrat în istorie după ce a ajuns în finala US Open, venind din calificări.

„Un rezultat de excepție!”, a spus, vineri, la DCNewsTV, Cozmin Gușă. „Colaborarea româno-chineză de tip genetic are mare succes! Emma Răducanu, cu tată român și mamă chinezoaică, joacă finala la US Open! La 18 ani, fata aceasta reușește să joace finala la US Open. În China, în momentul acesta, sunt foarte fericiți. Nu au avut niciodată așa ceva! Pe toate canalele de știri e dată istoria acestei fete, cu tatăl român care se ocupă de ea. Se aplaudă foarte mult rezultatul excepțional”, a spus Cozmin Gușă.

Extrem de implicat în deciziile jucătoarei e chiar tatăl său. „Nu am avut tenisul în minte”, spunea sportiva pentru Daily Mail în 2018. „Părinții mei luau lecții într-un parc din zonă și m-au târât și pe mine în treaba asta. Chiar nu mi-a plăcut tenisul la început. Dar am început să concurez și am simțit că am acel spirit competitiv în mine și că îmi place să lupt”, spunea Emma Răducanu.

Ultimul Grand Slam al anului a devenit unul de poveste în tenisul feminin! Emma Răducanu și Leylah Fernandez sunt finalistele de la US Open 2021. Cele două adolescente au fost marile surprize ale turneului și au ajuns pentru prima dată în viața lor într-o finală de Grand Slam. Performanța celor două este cu atât mai mare cu cât ele au trecut de nume importante ale tenisului mondial.





Ce a spus Emma Răducanu după calificarea în finală

„Amândouă jucăm bine şi sunt sigură că vom face o partidă frumoasă, care să placă publicului. M-am concentrat asupra fiecărei partide, am luat meci cu meci şi am ajuns aici. Dar n-aş fi reuşit asta fără suportul publicului. Am simţit o susţinere incredibilă. La New York, am primit un sprijin extraordinar. M-a mirat, m-a emoţionat ce au făcut aceşti oameni din tribune pentru mine. Să joc în nocturnă aici a fost un vis pentru mine care s-a îndeplinit. N-am nicio presiune! Sunt calificată în finală. Tehnic, eu n-ar fi trebuit să fiu aici, deci n-ar trebui să am emoţii”, a spus Emma Răducanu.

Datorită evoluției sale foarte bune de la US Open 2021, Emma Răducanu va urca și în clasamentul WTA.

