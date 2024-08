Justin Bieber e tată de băiat! Hailey a născut. Îl va chema Jack Blues?

Vestea a fost dată de TMZ după ce Justin Bieber a postat pe Instagram o fotografie cu un picioruș de nou născut.

Se pare că cei doi au pregătit și un nume pentru micuț: Jack Blues Bieber.

Nu se știe exact data când exact s-a născut Jack, și asta pentru cuplul a ținut totul în secret. Până și sarcina a fost dezvăluită târziu, când Hailey avea deja 6 luni.

În luna mai, cei doi au anunțat că așteaptă primul lor copil, după ce Justin e a postat un colaj video de fotografii de la reînnoirea jurământului lor. Fanii au observat imediat burtica și s-au bucurat alături de tânărul artist.

Hailey Bieber a dezvăluit pe 9 mai că este însărcinată și se află deja în luna a șasea, ceea ce indică faptul că nașterea ar fi fost programată pentru august. Ulterior, pee rețelele de socializare, Justin Bieber a împărtășit un videoclip inspirațional însoțit de o rugăciune ghidată, având ca fundal un peisaj montan care inspiră relaxare și recunoștință.

Cum s-au cunoscut

Hailey și Justin Bieber s-au căsătorit în 2018. Cei doi au preferat să țină totul departe de lumina reflectoarelor. Prima lor întâlnire a avut loc când Hailey avea doar 12 ani, într-o emisiune, unde tatăl ei, Stephen Baldwin, l-a prezentat pe Justin. Cei doi au rămas prieteni pentru o perioadă.

Zvonurile despre o posibilă relație între Justin și Hailey au început să apară în 2015, când au fost adesea văzuți împreună, deși la început au negat orice altceva în afară de prietenie. În ianuarie 2016, au confirmat relația prin postări pe rețelele de socializare, dar s-au despărțit curând după aceea. După ce amândoi au avut alte relații, s-au împăcat doi ani mai târziu și au decis să reia legătura.

Justin a cerut-o în căsătorie pe Hailey pe 7 iulie 2018, în Bahamas, iar logodna a fost anunțată public pe 9 iulie 2018, pe Instagram. Căsătoria civilă a avut loc pe 13 septembrie 2018, într-o ceremonie discretă la un tribunal din New York, iar confirmarea căsătoriei a venit abia în noiembrie 2018. Un an mai târziu, cuplul a organizat o cununie religioasă într-un cadru restrâns, în Carolina de Sud.

Bieber a luat o pauză de la concerte

Justin Bieber a luat o pauză de la concerte, motivând că vrea să petreacă mai mult timp cu soția lui și să înceapă să-și întemeieze o familie. În martie 2023, și-a anulat restul turneului său mondial "Justice World Tour" din cauza unor probleme de sănătate. Bieber a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt, care i-a afectat nervii faciali și a provocat o paralizie parțială a feței. Din această cauză, a fost nevoit să-și prioritizeze sănătatea și să renunțe la activitatea sa muzicală pe perioada recuperării.

Justin Bieber s-a lansat în muzică de mic copil, devenind rapid un fenomen global. A fost descoperit în 2008 de managerul Scooter Braun, care a dat peste videoclipurile sale pe YouTube, unde Justin cânta coveruri ale unor piese celebre. La doar 13 ani, Justin a semnat un contract cu Raymond Braun Media Group (RBMG), o colaborare între Scooter Braun și Usher.

Debutul oficial al lui Justin Bieber a avut loc în 2009, când a lansat primul său single, "One Time", care a devenit un hit internațional. Ulterior, în noiembrie 2009, a lansat EP-ul "My World", care a fost bine primit și a inclus mai multe single-uri de succes, consolidându-i statutul de tânără vedetă pop. Albumul său de debut, "My World 2.0", a fost lansat în 2010 și a conținut hitul "Baby", care l-a propulsat pe scena internațională și l-a transformat într-una dintre cele mai mari vedete pop ale generației sale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News