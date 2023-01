Jeremy Renner, actorul care îl joacă pe Hawkeye în Avengers, "va avea nevoie de ani de recuperare" după ce a fost lovit de un plug de zăpadă

Aflat la o proprietate a sa de lângă Lacul Tahoe, în Nevada, Jeremy Renner a fost lovit de plugul său de aproape 7 tone. La acel moment, informaţiile oficiale arătau că Renner a suferit traume toracice, dar şi mai multe fracturi, şi că se afla în stare critică, dar stabilă după operaţie. Cu toate astea, prietenii actorului spun că starea lui este mai gravă decât s-a spus iniţial.

"Este mai rău decât ştie lumea. Jeremy este conştient că putea să moară acolo. Că aproape a murit. Partea dreaptă a pieptului i-a fost zdrobită, partea superioară a corpului a suferit presiuni imense. Are o rană gravă la cap, dar şi la picior", a spus un prieten al său, citat de Daily Mail.

Actorul este conştient, se pare, de gravitatea rănilor sale şi ştie că va avea nevoie de multă recuperare. Prietenii săi spun că vor trece cel puţin doi ani până când îşi va reveni complet.

"Jeremy a avut dureri foarte mari, a avut probleme cu respiraţia. Ştie că sunt răni grave şi că ar fi putut să nu scape. Se pare că rănile la piept au fost atât de grave încât a fost nevoie ca medicii să îi reconstruiască cutia toracică pe masa de operaţie. Până acum a avut deja două operaţii şi probabil va mai avea nevoie de câteva la picior. Medicii le fac la distanţe mai mari pentru a da timp corpului să se vindece natural, de asta durează atât de mult", a mai spus sursa citată.

Renner, nominalizat la Oscar

Renner deţine de mai mulţi ani o locuinţă în comitatul Washoe, din Nevada, potrivit Reno Gazette Journal. Regiunea a fost afectată de ninsori abundente în ajunul Anului Nou.



Jeremy Renner a fost nominalizat la Oscar pentru rolul principal din "The Hurt Locker", care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film, şi a primit o nominalizare pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din producţia "The Town".



După succesul repurtat cu "The Hurt Locker", Renner a jucat în mai multe proiecte din universul Marvel, în două filme din seria "Mission: Impossible" şi în "Arrival" şi "American Hustle", printre altele, scrie Agerpres.

