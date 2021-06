Jennifer Lopez va juca în filmul "Atlas" produs de Netflix

Jennifer Lopez, care săptămâna trecută a anunţat un acord global de colaborare cu Netflix, va fi protagonista unui film de science-fiction intitulat "Atlas' produs de gigantul digital american, relatează Agerpres, citând EFE. Portalul Deadline a precizat marţi că regizorul Brad Peyton, cunoscut pentru "San Andreas" (2015), este realizatorul viitorului film.



"Atlas" prezintă povestea unei femei (Jennifer Lopez) care trebuie să lupte în viitor împotriva unui soldat dotat cu inteligenţă artificială care încearcă să distrugă omenirea. Filmul face parte din acordul pe care Lopez şi compania sa Nuyorican Productions l-au încheiat cu Netflix pentru producerea mai multor conţinuturi audiovizuale.

VEZI ȘI: Jennifer Lopez şi Ben Affleck, fotografiați în timp ce se sărutau în Los Angeles. O poveste de dragoste cu năbădăi

Alte filme anunțate de Netflix





În afară de "Atlas" se ştie că Lopez şi Netflix au alte două proiecte în agendă: thriller-ul de acţiune "The Mother", regizat de Niki Caro ('Mulan', 2020); şi filmul romantic "The Cipher", care va fi o adaptare a romanului cu acelaşi nume al scriitoarei Isabella Maldonado.



Jennifer Lopez va fi protagonista ambelor pelicule. În afară de cele două, în colaborare cu Netflix, Lopez are alte două filme care aşteaptă să fie lansate în cinematografe.



Este vorba de comedia romantică "Marry Me", în care JLo joacă alături de cântăreţul columbian Maluma. Lansarea în cinematografe a fost stabilită pentru 11 februarie 2022, după mai multe amânări provocate de pandemia de coronavirus, pentru a coincide cu sărbătoarea de Sfântul Valentin.



Cu acţiunea plasată la New York şi realizată de Kat Coiro, cunoscută pentru serialele "Shameless" şi "Modern Family", comedia are coloana sonoră semnată de Lopez şi Maluma. Celălalt film în aşteptare este "'Shotgun Wedding", o altă comedie romantică în care actriţa urma să joace împreună cu Armie Hammer, care a fost însă nevoită să renunţe la proiect în urma unor acuzaţii de abuzuri sexuale difuzate pe reţelele de socializare.