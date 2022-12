Jennifer Aniston, ședință foto incendiară: ”La 53 de ani, nu mai am nimic de ascuns” (FOTO)

Jennifer Aniston, a încântat fanii din întreaga lume cu o serie de fotografii super sexy și un interviu special, publicat de revista Allure. O discuție lungă în care actrița își dezvăluie toate secretele: ”La 53 de ani, nu mai am nimic de ascuns”.

Pe paginile revistei Allure, Jennifer Aniston se dezbrăcă într-o ședință foto incendiară și vorbește despre cum, astăzi, după ce a trecut pragul de 50 de ani, a reușit, în sfârșit, să se împace cu ea însăși și cu corpul ei: ”Nu am nimic de ascuns”, dezvăluie actrița americană. ”Mă simt în top, astăzi, mai bine decât m-am simțit vreodată la 20 de ani, sau 30 de ani, sau la 45 de ani. Într-o zi, vei avea 65 de ani și te vei gândi: Am fost al naibii de minunată la 53 de ani”, a mai spus actrița. (Mai multe fotografii AICI)

Cum se menține în formă Aniston?

Allure îi dedică, de asemenea, o coperta specială. În fotografia de pe coperta revistei americane, Jen apare mai în formă și mai radiantă ca niciodată: poartă un bikini Channel din 1996 și își dezvăluie secretul tinereții eterne.

Actrița iubește să aibă grijă nu numai de corpul ei, ci și de mintea ei. Aceasta a dezvăluit că practică un antrenament cardio constând în trei intervale, fiecare de 15 minute.

Primul este dedicat spinning-ului, al doilea cross training-ului și ultimul alergării. Un antrenament mai mult decât complet, potrivit și pentru cei peste 50 de ani, care ajută la arderea caloriilor, la slăbire și la eliminarea excesului de stres și toxine.

Regretul frumoasei actrițe

Jennifer Aniston a vorbit și despre un capitol lung și dureros din viața ei - lipsa maternității: ”Încercam să rămân însărcinată. A fost un drum provocator pentru mine, drumul spre a face un copil. Am încercat FIV, am băut ceaiuri chinezești, am încercat totul. Timpul a trecut... Acum nu mai trebuie să mă gândesc la asta și mă simt mai ușurată”.

De la Brad Pitt și Justin Theroux, iubirile lui Jen

După actorii Brad Pitt (cu care Jennifer a fost căsătorită din 2000 până în 2005) și Justin Theroux (din 2015 până în 2017) și niște presupuse flirturi, astăzi, actrița pare să fie mai liniștită: ”Nu știu dacă m-aș recăsători, dar niciodată să nu spui niciodată. Mi-ar plăcea să fiu într-o relație, cine știe. Sunt momente în care mă închid în bula mea și spun „Am nevoie de sprijin”. Ar fi minunat să vii acasă și să te arunci în brațele cuiva și să spui: „A fost o zi grea”, mărturisește Jennifer Aniston.

