Jazzy Jo: Sunt în sală părinţii mei, care nu s-au mai văzut de aproape 30 de ani

Cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, o va pune pe Jazzy Jo într-o situaţie cu care nu s-a mai întâlnit niciodată în viaţă. Artista se va bucura pentru prima oară de prezenţa tatălui său, cu care a reluat legătura după aproape 30 de ani, la un act artistic de-al său.

„Episodul ăsta m-a înghenuncheat emoţional! În luna ianuarie a acestui an, chiar înainte să începem proiectul ăsta frumos, „Te cunosc de undeva!”, am decis să reiau legătura cu tatăl meu, după 28 de ani de tăcere. Chiar în gala patru, pe care telespectatorii o pot urmări sâmbăta aceasta, mi-am văzut părinţii împreună, în public, la un spectacol al meu, prima oară în viaţa mea. Pe fundal, Emi şi Cuza cântau Fragile, a lui Stevie Wonder şi Sting... într-un mod magnific, Stevie e iubirea mea imensă, Sting un alt genial în viaţa mea, e clar că trebuia să fiu aici ca să fiu fericită din nou. Pentru prima dată în viaţa mea, am fost împlinită total şi am reuşit să repar lucrurile care m-au rănit o viaţă întreagă!” a mărturisit Jazzy Jo, care după prestaţia colegilor săi a motivat momentul extrem de emoţionant pe care l-a trăit pe scena transforming show-ului: „Sunt în sală părinţii mei, care nu s-au mai văzut de aproape 30 de ani!”.

Întregul moment va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, când telespectatorii vor putea afla şi cum s-au descurcat Jazzy Jo şi Zarug cu cea mai nouă provocare a ruletei – Delia şi Grasu XXL.

Începând din acest sezon, Pepe s-a alăturat spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş.

„Sunt încântat de propunerea postului şi vă spun cinstit că vin cu un avantaj din start: cunosc foarte bine acest proiect! De-a lungul timpului, am trecut prin toate ipostazele – concurent, invitat special, jurat, iată, acum şi prezentator... doar regizor mai lipseşte să fiu! Vin la platou ca acasă şi asta e cel mai important pentru mine. După 16 sezoane, publicul ştie foarte bine care este atmosfera de la platou –o joacă şi o distracţie încă de când intrăm pe uşă, dimineaţa şi până seara, când ne revedem la machiaj pentru a „restitui” personajele! De munca din spatele fiecărui rol nu mai spun nimic, pentru că ştiţi deja cât se chinuie fiecare concurent la repetiţiile de canto, actorie sau dans, pentru fiecare gală”, a mărturisit Pepe.

