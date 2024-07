Iuliana Tudor: M-a enervat concertul Coldplay! Am fost acolo

Invitată în podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu, Iuliana Tudor a spus ce a enervat-o ultima oară.

Iată dialogul cu Ionuț Vulpescu:

I.V.: Cine te-a enervat ultima oară? Când te-ai dezlănțuit ultima oară și ai fost pătimașă în argumente?

I.T.: Concertul Coldplay.

I.V.: Ai fost la concert?

I.T.: Da.

I.V.: Așa. Ne pregătim și să notăm un punct de vedere.

I.T.: Pentru mine lucrurile sunt mult mai simple decât... S-a iscat. Sunt deja și conotații rasiale, politice, sociale. Deci de toate. Pe fond e bine că se dezbate. Repet, e foarte bine. Și e sănătos pentru un popor să dezbată. Însă, în opinia mea, lucrurile nu trebuiau alăturate. Atât. Deci nu avea ce să caute acolo. Judecățile de valoare pe care le face fiecare vin din perspectiva culturală. Poporul român nu e rasist. Nu a fost niciodată. Nu este nici pe aproape, nici pe departe despre rasism acolo. Mesajul „să ne iubim” în contextul acela nu e relevant. Îl iubesc pe acel tânăr ca ființă umană, cum mă raportez la dumneavoastră, la orice persoană cu care mă întâlnesc. Nu e relevant. Însă, diferențele culturale care au legătură cu școala, cu nivelul de înțelegere, cu lecturile, cu câtă poezie am citit și așa mai departe, mă fac să judec. O muzică și un text. Dați-mi voie să mă disociez de ceva care nu e pe gustul meu. Atât. Am spus-o în toate interviurile mele. Fiecare gen muzical îți are publicul său. La fel este și cu manelele. Avem un public consistent, asta e realitatea, care consumă acel gen de muzică. Putem discuta și putem teoretiza despre asta la infinit.

Iuliana Tudor despre scandalul Coldplay în România: „Am fost invitați de Chris Martin să privim cu îngăduință și să acceptăm. Atunci acceptă și tu că mie, personal, mie, Iuliana, nu mi-a plăcut alegerea ta. Acolo. Din punctul meu de vedere, aceea este o scenă cu reprezentativitate.”

I.V.: Nu o să ascultăm numai Beethoven și Bach la infinit.

I.T.: Absolut. Absolut. Dar de ce să nu privim și din perspectiva celui căruia nu îi place? Adică libera exprimare nu este doar dintr-o direcție. Am fost invitați de Chris Martin să privim cu îngăduință și să acceptăm. Atunci acceptă și tu că mie, personal, mie, Iuliana, nu mi-a plăcut alegerea ta. Acolo. Din punctul meu de vedere, aceea este o scenă cu reprezentativitate. El, trupa, da, ea, Coldplay, venise într-o țară. Pe scena aceea alegi, conform gândului turneului, pe cineva care să nu fie foarte cunoscut. A spus, e la început de drum, reprezintă o minoritate sau nu știu. Au ales după criterii diferite, oricum, în țările în care au fost. În Italia l-au ales pe Zucchero. Nici o legătură. Iată, deci nu înțeleg. A fost Gypsy Kings, iar. Adică, lucruri diferite au fost în țările astea. Cred că pentru România trebuia un pic mai multă documentare, la nivel cultural. Atât.

Manele și Coldplay. Iuliana Tudor: „Eu nu pot să creditez valori ca femeia-un obiect, viața, reușita în viață pe bază de noroc, banul care primează în orice, conflictul, dușmanii, ca să vă dau doar câteva exemple.”

I.V.: Amestecul ți se pare ție nepotrivit.

