Iulia Vîlceanu a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Andra: Ai făcut oamenii din sală să plângă, ne-ai ridicat în picioare!

Iulia Vîlceanu este cântăreață și compozitoare, vine din Satu Mare și îi place să scrie piese pe care ulterior le cântă. Ea a dezvăluit că a început să scrie versuri încă de la vârsta de 11 ani.

„Pasiunea pentru muzică, în orice formă a ei, a venit de când eram foarte mică și asta probabil că s-a întâmplat și pentru că întotdeauna aveam muzică în jurul meu. Părinții mei sunt juriști. Mama cânta la chitară prin facultate, eu am avut tot timpul chitara în casă. Mama m-a și învățat primul acord la chitară.

Am început să scriu când eram destul de mică, aveam 11-12 ani. A început prin a fi o modalitate de exprimare. Nu mă gândeam neapărat că o să fac ceva cu el și dacă mă gândeam era doar la nivel idealist.”, a spus tânăra.

Andra a întrebat-o care sunt sursele de inspirație, iar tânăra a dezvăluit că este inspirată de ceea ce o înconjoară și atunci când are un gând trebuie neapărat să-l pună pe foaie.

„Mi s-a întâmplat să scriu o piesă după ce am văzut pe cineva mergând pe stradă într-un anumit fel și mi s-a întâmplat să scriu o piesă după ce foarte mult timp nu mă lasă să dorm un anumit concept.

Deseori este exact așa: stau și mă uit și îmi vine un gând pe care trebuie să-l scriu pentru că nu o să mă lase în pace până când nu-l scriu. Scriam dintotdeauna, într-o oarecare formă, e modul meu de a mă exprima. De când eram foarte, foarte mică am început să inventez cântecele. Apoi am început să cânt la chitară, pe la 11-12 ani. Atunci am început să zic că scriu. Este o profesie și mi-ar plăcea să o fac tot restul vieții.”, a spus Iulia Vîlceanu.

Tânăra a fost foarte emoționată, mai ales pentru că urma să cânte o piesă compusă de ea.

„Întotdeauna am avut o oarecare reținere. Mi-e frică când le cânt prietenilor o piesă personală, dar pe o scenă cum este a voastră. Cred că frica nu e un lucru de care ar trebui să fugim. Pentru că frica semnalează un moment în care crești, înseamnă că ajungi într-un loc în care nu ai mai fost înainte. Ăsta e un sentiment mai important decât frica, e un fel de a sări în ocean și vedem ce o să iasă.”, a spus Iulia.

Reacția juriului

„Ce-ai făcut cu noi. Ai făcut oamenii din sală să plângă, ne-ai ridicat în picioare. Vreau să-ți spun că am simțit așa: într-o lume plină de zgomot tu ești acea notă pură care ajunge direct la suflet.”, a spus Andra.

„Versurile sunt absolut superbe. Pare așa o compoziție dintr-o lume pe care o credeam pierdută, uitată, pentru că, nu-i așa, și muzică evoluează. Mai avem probabil foarte puțin până la muzica făcută doar din emoticoane, dar e foarte frumos când descoperi că în continuare se scrie muzică, se scriu versuri și cineva cântă din suflet ceva ce simte cu adevărat. Mi-a mers la suflet.”, a spus Andi Moisescu.

„Îți prevăd un viitor foarte mare în ceea ce privește muzica.”, a spus Bobonete.

„Cred că ești, în primul rând, o povestitoare. Tu folosești o dată muzica, emoția adică sufletul și intelectul. Nu neapărat în ordinea asta. Consider că foarte rar se întâmplă ca un artist să reușească să le combine pe toate.”, a spus Dragoș Bucur.

Iulia Vîlceanu a primit Golden Buzz-ul

Smiley și Pavel Bartoș i-au adus cea mai mare bucurie tinerei după ce i-au oferit Golden Buzz-ul.

„Vrem să spunem și noi ceva pentru tine. Această faptă nu poate să treacă neobservată și nepedepsită.”, a spus Smiley în timp ce Pavel Bartoș apăsa butonul.

„Mă bucur enorm că le-am luat-o tuturor înainte și am apăsat primii pe Golden Buzz în numele frumuseții fenomen.”, a spus Pavel Bartoș.

