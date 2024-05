S-a descoperit o nouă particulă care poate anula tot ce știam despre forța nucleară. Ce este "glueball"

Cercetătorii din domeniul fizicii sunt pe cale să facă o descoperire fascinantă: o nouă particulă, cunoscută sub numele de „glueball”, ar putea fi pe punctul de a fi identificată, spun cei de la Big Think. Această particulă nu este altceva decât o formă de interacțiune care are la bază gluonii, acele particule elementare ce sunt responsabile de transmiterea forței nucleare puternice.

În universul microscopic al particulelor subatomice, gluonii dețin un rol crucial în legătura între quarkuri, constituind o interfață esențială în structura atomică, spun specialiștii. Forța nucleară puternică pe care o mediază este distinctă prin complexitatea sa și este numită adesea „culoare”, un termen introdus în anii 1960 pentru a descrie modul în care interacționează cele trei sarcini fundamentale ale quarkurilor.

Materia din spațiu, noi teorii

Când explorăm particulele fundamentale ale universului precum protonul care formează nucleele atomice descoperim o structură de-a dreptul fascinantă. Protonul este alcătuit din trei quarkuri, fiecare având o culoare specifică. Interesant este că aceste culori se combină în așa fel încât să se anuleze reciproc, permițând protonului să aibă o sarcină totală neutră.

Pe de altă parte, mezonii sunt compuși diferiți, formați dintr-un singur quark și un anticar. Aceștia nu posedă sarcini de culoare, însă necesită existența unor sarcini "anticolore" pentru a menține stabilitatea lor în cadrul interacțiunilor subatomice. Dualitatea între structurile particulelor ne oferă o perspectivă intrigantă asupra naturii fundamentale a materiei.

Gluonii, acele particule compuse dintr-un amestec colorat, desfășoară un dans misterios al interacțiunilor cu quarkurile și chiar între ei înșiși. Acești actori fundamentali ai lumii subatomice au abilitatea de a se uni și forma o entitate distinctă, fără a mai fi nevoie de prezența quarkurilor.

Cum s-a ajuns la descoperirea "mingii de lipici"

Acceleratorul de particule BES III din Beijing a devenit un punct focal esențial. Aici, o echipă de cercetători a reușit să creeze un tip specific de mezon, denumit mezonul (J/psi), o particulă instabilă cu o durată de viață extrem de scurtă.

Prin analizarea și studierea dezintegrării a peste 10 miliarde de mezoni (J/psi), cercetătorii au detectat semne promițătoare ale unei noi particule, denumită X(2370), cu o masă estimată de 2.395 MeV/c2. Această valoare se potrivește cu previziunile teoretice care anticipează existența unei entități subatomice denumită "mingea de lipici" la acest nivel energetic specific.

Cu toate acestea, în ciuda acestor dovezi puternice care sprijină ipoteza existenței bilelor de lipici, cercetătorii sunt conștienți de necesitatea unor investigații suplimentare pentru a consolida și valida definitiv aceste observații remarcabile.

