Jaqueline Cristian, din calificări direct în turul doi pe tabloul principal de la Roma

Jaqueline Cristian (locul 68 WTA), învinsă în ultimul tur al calificărilor, a ajuns pe tabloul principal al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, unde va juca direct în turul al doilea.

Intrarea sa pe tabloul principal este din postura de ”lucky-loser”, cea mai bumă dintre învinse în calificări, iar faptul că va juca direct în turul secund vine ca urmare a retragerii de ultimă oră a cehoaicei Barbora Krejcikova.

Great news! Due to Barbora Krejcikova's late withdraw, Jaqueline Cristian is into the Rome main draw into R2 as a lucky loser. She will face Elina Avanesyan tomorrow. pic.twitter.com/fGVOMTZKjo