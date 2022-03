Iulia Albu, eliminată de la ”Dancing on Ice”: Mulțumesc pentru toate lecțiile

Iulia Albu și Marian au părăsit competiția „Dancing on Ice – Vis în doi”.

Filmele celebre au inspirat coregrafiile echipelor în cea de-a treia ediție Dancing on Ice – Vis în doi. Iulia Albu și Marian au părăsit competiția, în urma duelului cu perechea formată din Ruby și Zsolt.

Coregrafiile inspirate de filmele „James Bond”, „Dirty Dancing”, „Legally blonde”(Blonda de la drept), familia Adams, „Singing in the rain”(Cântând în ploaie), „Pirații din Caraibe”, „Cruela” și „Ghost” (Fantoma mea iubită) au transpus perechile Dancing on Ice – Vis în doi în cele mai îndragite caractere ale cinematografiei. Nicolai Tand și Daniela, Jean Gavril și Ana, Carmen Grebenișan și Lilian, Oase și Andreea, Ruby și Zsolt, Cosmin Natanticu și Maria, Iulia Albu și Marian, dar și Sore și Grațiano au făcut spectacol live pe patinoarul emisiunii în speranța de a impresiona juriul și publicul și de a merge mai departe în competiție.

Perechile Iuliei Albu – Marian și Ruby – Zsolt, la duel

Perechile Iuliei Albu – Marian și Ruby – Zsolt, ultimele două echipe din clasamentul întocmit la sfârșitul serii, au intrat la duel, fiind nevoite astfel să mai susțină un dans.

Echipa formată din Iulia Albu și Marian a părăsit competiția, susținând seara trecută ultimul moment pe gheața Dancing on Ice – Vis în doi.

Iulia Albu, declarații după eliminare: Suntem bucuroși că am făcut parte din proiect

„Vreau să mulțumesc juriului și echipei Dancing on Ice România pentru toate lecțiile pe care le-am învățat de când suntem aici și suntem foarte bucuroși că am făcut parte din acest proiect”, a declarat Iulia Albu.

„A fost o experiență frumoasă să patinezi, să fii în direct și să te simți bine pe gheața Dancing on Ice – Vis în doi”, a adăugat Marian.

Astfel, din cele nouă echipe de la începutul competiției au rămas șapte care vor începe pregătirea pentru următoarea ediție tematică.

Ce urmează la Antena 1

Sâmbăta viitoare, de la 20.00, la Antena 1, ritmurile latino, disco, funk și multe altele vor răsuna în difuzoarele Dancing on Ice – Vis pentru că dansurile ediției patru vor fi inspirate din diferite stiluri de dans.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News