Irina Rimes a fost cerută în căsătorie. Cine este francezul care vrea s-o facă "femeie de casă"

Povestea de dragoste dintre Irina Rimes și producătorul francez David Goldcher durează deja de peste patru ani, iar recent artista a dezvăluit că s-au logodit, potrivit UTV.

A primit un elastic de păr în loc de inel

Cererea în căsătorie a fost cu adevărat originală: s-a întâmplat în timpul unei sesiuni de creație, David a îngenuncheat și i-a propus lui Irina să își unească destinele, oferindu-i un elastic de păr în locul unui inel tradițional. David a ales această variantă având în vedere preferințele Irinei, care nu este fană a bijuteriilor și și-a dorit mai degrabă o călătorie pentru a sărbători logodna.

Referitor la nuntă, Irina a glumit spunând că ia în calcul organizarea a trei petreceri de căsătorie: una în Republica Moldova, o altă în Franța

Surprinsă să îl vadă pe iubitul său în genunchi și extrem de emoționată, Irina a răspuns „Da”, acceptând cu bucurie elasticul pe deget.

"Când o fi, atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…). M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză. El s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „Da” și aia a fost.", a dezvăluit cântăreața.

Vedeta nu a primit inel de logodnă pentru că, spune ea, nu îi plac bijuteriile. Aceasta a mai mărturisit că în loc de bijuterie ar prefera oricând să fie dusă într-o vacanță sau să i se facă o surpriză. "Da. Oricum i-am zis că dacă vreodată mă cere, am zis că nu vreau inel, oricum eu nu sunt cu bijuteriile, nu port nimic, vreau o călătorie, du-mă într-o călătorie și ăla e inelul.”, a mărturisit artista.

Totodată, jurata de la Vocea României a declarat că își dorește, la un moment dat, și copii și că nu exclude varianta să înfieze. „Nu știu câți copii vreau. Îmi doresc să înfiez, asta știu sigur, la momentul potrivit’, a dezvăluit Irina Rimes în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV.

Cum s-au cunoscut

Într-un interviu pentru Fresh By Unica, artista a povestit cum l-a cunoscut pe producătorul muzical și DJ-ul David Goldcher pe care l-a cunoscut în Franța, la o sesiune de studio. „Eu! (a făcut primul pas – n.red.) Normal că eu. Eu am fost o femeie-bărbat tot timpul, și în viața personală, și în casă, și în cariera mea. Nu că n-ar fi David destul de masculin. Doar că eu n-am nici răbdare și știu foarte clar ce-mi doresc. Sunt rare cazurile în care nu știu ce-mi doresc. Acolo, de obicei, e foarte mare haos. E rău. Dar, în general, cam știu. Știu ce trebuie să fac ca să obțin ceea ce-mi doresc și cu asta am cam zis totul despre mine,

Ne mai și certăm, eu plec din studio, el vine după mine, sau invers. E mai greu pentru cineva care are o conexiune emoțională să facă muzică. În sesiune, în general, trebuie să fii respectuos și trebuie să ai răbdare”, a mărturisit Irina Rimes pentru Unica.ro.

„El și-a schimbat foarte mult viața de când noi doi am rămas împreună. El credea că doar vine în vizită și eu o să mă mut, încet-încet construindu-mi cariera în Franța. De fapt a fost invers. A făcut sacrificii destul de multe pentru relația asta”, a mai dezvăluit solista.

