Irina Columbeanu are cont de TikTok. A făcut deja senzație după doar două clipuri postate / VIDEO

Fanii Irinei Columbeanu sunt în extaz. Cei care în trecut o urmăreau pe YouTube în clipurile în care făcea slime-uri și își prezenta colecțiile de squish-uir, acum tânăra domnișoara a revenit în online cu un altfel de conținut.

În doar 48 de ore de când a deschis contul @irinac111 a reușit să strângă peste 30.000 de urmăritori. "Unde ai fost până acum?", "Te urmăresc de când făceai slime-uri", "Ce bucurie mi-ai făcut! Bine ai revenit, regino!", "Luați exemplu aici de eleganță și decență, să învețe și Andreea Bostănică!" - sunt doar câteva din comentariile fanilor.

Irinuca a petrecut o săptămână în România, alături de tatăl său

Vizita Irinei Columbeanu în România a fost o surpriză plăcută pentru toți. Încă de când locuia cu tatăl său a fost apreciată pentru educația primită de la Irinel Columbeanu și Monica Gabor. Acum, însă, Irina este văzută ca un model demn de urmat, ba chiar este dată drept exemplu de la care influencerii României au ce învăța.

De la sosirea în România, Irina s-a revăzut cu mătușa ei, Ramona Gabor dar și cu restul familiei. A vizitat Clujul alături de tatăl său, s-au plimbat împreună prin țară, au luat masa în oraș și au stat de vorbă cu presa. Acum, Irina s-a întors în SUA unde duce o viață ca-n filme. Muncește, are deja permis și conduce, are prieteni și nu duce lipsă de nimic - din cele mai recente mărturisiri ale adolescentei. Și toate acestea, spunea ea, le datorează și tatălui ei, Irinel Columbeanu, care a făcut nenumărate sacrificii ca să-i fie bine.

