Ionuţ Lupescu, despre Simona Halep: Antrenorul sau medicul cred că au trădat-o

"Vreau să vă spun din experiența mea de fotbalist profesionist cum funcționează relația dintre sportiv şi cei care se ocupă de latura medicamentației. Cel mai important lucru la cel mai înalt nivel este încrederea. Eu am avut parte de doctori extraordinari, atât la echipele de club din Germania, cât şi la națională, unde era „dochi” Popescu. Nu am ştiut niciodată ceea ce iau, am luat doar ce mi s-a dat şi am fost convins mereu că e totul în regulă. Aşa cred că e şi în cazul Simonei Halep.

Ea a demonstrat în toată cariera ei că nu are nevoie de dopaj pentru a fi în top. Acum, ea a trecut la noul antrenor (n.r. Patrick Mouratoglou), cu tot cu staff-ul acestuia. Şi a avut încredere totală în oamenii din jurul ei.

Tu, ca sportiv, când e competiție majoră, cum e un turneu ca US Open, nu stai să vezi tot ce iei. Vor spune unii că trebuie să ştii, dar nu e chiar aşa… Când ai încredere, tu iei ce ți se dă şi te concentrezi pe latura sportivă, de analiză a adversarilor… Nu mai zic că şi dacă ți s-ar zice mai multe denumiri nu ai avea cum să le cunoşti sau să le reții pe toate. Antrenorul sau medicul cred că au trădat-o pe Simona, la unul dintre ei face referire în declarație”, a declarat Ionuț Lupescu pentru ProSport.

Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, după suspendarea tenismenei pentru doping: Nu ar trișa niciodată! Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul! Este bolnavă de corectitudine

Toni Iuruc, fostu soț al Simonei Halep, a făcut primele declarații după ce tenismena a fost testată pozitiv, la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

"Sunt șocat, nu-mi revin de o oră, sunt șocat și iarăși șocat! Nu pot să cred așa ceva. O cunosc de trei ani pe Simona, din care minimum doi în circuit, și vă jur că această fată, fosta mea soție, este obsedată de un singur lucru: cinstea! Poți să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greșeală. Simona nu ar fi făcut așa ceva nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis.

"Nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată"

Simona Halep nu ar trișa niciodată, cariera ei este blazonul ei și o știu cel mai bine… Știți foarte bine că abia am terminat divorțul, aș fi putut să spun "No comment". Nu am cum să fac așa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâția ani. Simona era obsedată să nu greșească. Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine.

Nu pot eu să-mi dau cu presupusul ce s-a întâmplat, nu sunt specialist în antidoping, dar vă spun apăsat că Simona nu putea să facă așa ceva! Nu putea să recurgă la așa ceva. Chiar dacă ne-am despărțit, susțin cu tărie, până în pânzele albe acest lucru: Simona are un suflet curat!! Habar nu am cum a apărut povestea asta, nu sunt specialist, nu pot să dau eu verdicte. Dar pot să vă garantez un lucru, pentru că am fost non-stop alături de ea în ultimii ani, fata asta nu putea să facă așa ceva".

CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News