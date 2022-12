Ion Ţiriac a decis cum va împărţi averea între cei 33 de copii ai săi: Doar 3 sunt legitimi...

"Viața privată a lui Țiriac a creat pagini și pagini de comentarii amuzate și zvonuri scăpate de sub control. Primul român care a intrat pe lista Forbes recunoaște cu sinceritate că are 33 de copii: ‘Întotdeauna mi-au plăcut femeile, nu-mi explic de ce.

Din cei 33 de copii ai mei, doar 3 sunt legitimi și au numele meu… Activele mele, însă, vor fi împărțite în 33 de felii egale și toată lumea va primi aceeași sumă'”, notează publicația Outsidernews.it.

Aceeaşi publicaţie notează şi faptul că Ion Ţiriac este un colecţionar de maşini extrem de pasionat, şi că nu se sfieşte să se laude cu acest lucru: "Am toate Ferrari-urile care au apărut, am toate Mercedesurile care au apărut, am toate Jaguarurile, am toate Porsche-urile", a mai spus Ţiriac.

John McPhee, câştigătorul unui premiuz Pulitzer, l-a descris pe Ţiriac în câteva cuvinte simple: "Acest om a fost în locuri la care alţii nici măcar nu se gândesc că ar exista. Arată de parcă e venit dintr-o reclamă la ţigări, ar putea fi un agent secret sau un vânzător de maşini la mâna a doua din Marrackech. Dar Ţiriac are aerul unui om care ar putea închide o afacere într-o cameră lăturalnică, aflată în spatele altei camere lăturalnice".

