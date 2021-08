Intervenții externe în lupta pentru șefia PNL. Ludovic Orban: Eu sunt Stan Pățitul! Am FOST SCOS din cursă în 2016

”Eu sunt Stan Pățitul, vreau să aduc aminte că am fost scos din cursa pentru Primăria Capitalei, în 2016” a spus Ludovic Orban, la Digi24. După ce i s-a adus aminte că s-a retras la acea vreme, el a răspuns: ”M-am retras pentru că sunt un om de onoare și am făcut ceea ce foarte puțini oameni politici ar fi făcut când planează suspiciuni asupra lor, să stea o perioadă în umbră până când instanța se pronunță asupra acuzațiilor. Atunci mi-am dat demisia din toate funcțiile, am rămas simplu deputat și nici n-am mai candidat la Parlament, iar ulterior am fost achitat”.

Despre momentul de atunci, liderul PNL spune: ”S-a născut un dosar în pre-campania electorală, cu puține zile înainte de campanie, care n-a stat în picioare și în care am fost achitat de instanță.” ”Dacă era altcineva în poziția mea, nu s-ar fi retras niciodată dintr-o competiție electorală” a continuat Orban.

