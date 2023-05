Informație minunată pentru turiștii care pleacă în Grecia. Este pe al doilea loc în lume

617 plaje, 18 porturi de agrement şi 6 ambarcaţiuni turistice din Grecia au primit steagul albastru pentru sezonul 2023.

Calificativul, acordat de Fundaţia Mondială de Educaţie pentru Mediu, le oferă turistilor garanţia că în aceste locuri, apa şi nisipul sunt curate şi că există suficienţi salvamari pregătiţi să intervină în situaţii de risc.

Este prima dată când numărul plajelor curate şi sigure depăşeşte 600 în Grecia, cu toate acestea ţara continuă să se afle pe locul al doilea, după Spania, în rândul celor 52 de ţări care participă la acest program.

Cele mai multe plaje "blue flag" există în regiunea Halkidiki (94 la număr), urmată de Attica, regiunea din jurul capitalei Greciei, cu 18 steaguri albastre.

Peste un milion de români au vizitat Grecia în 2022

Anul trecut, numărul turiștilor români în Grecia a depășit un milion, mult peste așteptări și mult peste intrările din 2021, chiar dublu.

Directorul Organizaţiei Elene de Turism (EOT) la Bucureşti, Georgios Stafylakis, spunea, la finalul lui 2022: ”Foarte mulţi români au vizitat Grecia. Estimăm că cifra este de peste un milion de turişti din România. Sigur sunt peste un milion. Nici nu contează numărul precis. Faţă de 2021 cifrele s-au dublat", a declarat oficialul grec.



Una dintre problemele întâmpinate în acest sezon a fost legată de faptul că oamenii s-au decis târziu să plece în concediu din cauza incertitudinii provocate de războiul din Ucraina.



"Principala problemă a acestui an (2022 n.r.), în toate ţările din Balcani, a fost legată de situaţia din Ucraina. Pentru că în toate ţările din Balcani sezonul de concedii a început târziu din cauza acestei situaţii. Oamenilor le-a fost teamă, au vrut să aştepte să vadă ce se întâmplă, ce perspective sunt. Şi este normal, e o reacţie normală. Şi pentru greci a fost la fel. Ei s-au hotărât să plece în vacanţă foarte târziu, au luat o decizie abia în iunie, pe când în mod normal avem avem turişti care vin în Grecia încă din aprilie, pentru Paşte. Aşadar a fost o întârziere din toate ţările, nu doar din România. Asta a influenţat şi cifrele, pentru că unii oameni nu au mai plecat în concediu. În plus, este foarte greu să găseşti un preţ foarte bun atunci când te hotărăşti târziu, şi uneori nu găseşti cazare. Am avut acest fenomen, cu oameni care căutau în iulie hotel şi nu au găsit", mai spunea Georgios Stafylakis pentru Agerpres.

