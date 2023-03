Imagini dramatice cu accidentul uriaș din Ungaria, provocat de o furtună de praf/ video

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că trei români au fost prinși în carambolul provocat de furtuna de praf din Ungaria, iar unul dintre ei se află în stare gravă.

"Ambasada României la Budapesta a fost notificată de către un cetăţean român, prin intermediul numărului de telefon de urgenţă, cu privire la un accident rutier, produs la data de 11 martie 2023, în jurul orelor 14,25, pe autostrada M1 din Ungaria, între localităţile Tatabanya şi Budapesta, în care au fost implicate mai multe autovehicule. (...) Potrivit datelor preliminare comunicate de către autorităţile locale, până la acest moment, printre persoanele implicate în accident se află şi trei cetăţeni români, dintre care unul a fost grav rănit. De asemenea, autorităţile ungare au precizat că toate persoanele rănite în accident au fost transportate la unităţi medicale din zonă, identificarea completă a acestora urmând a se realiza după acordarea îngrijirilor medicale de urgenţă", se arată într-un comunicat de presă transmis de MAE.

Rețelele de socializare au fost umplute de imagini de la locul accidentului.

A dust storm caused by unimpeded wind carrying degraded top soil particles lead to one of the worst traffic accidents of Hungary on the M1 motorway yesterday. #Shelterbelts, #hedgerows, #regenag could not only benefit #biodiversity and #soilproductivity, but literally save lives. pic.twitter.com/4t7Q77LKWE March 12, 2023

#Hungary #Budapest : 42 vehicles and trucks collided in the area of #Herceghalom ,Hungary when a dust storm blocked visibility. 19 vehicles and trucks caught fire and were burned. #duststorm pic.twitter.com/sHfeEy17jT — Swamy (@SwamyJourno) March 12, 2023

At least 39 people were seriously injured, including 10 children, after a multiple collision with vehicles and trucks on the M1 motorway, 25 km west of Budapest, Hungary ????????



Some 42 vehicles and trucks collided in the Herceghalom area when a dust storm blocked visibility. pic.twitter.com/1mdbjyxfli — ????SA911 (@JustdoitZee) March 12, 2023

???????? Following many car and truck accidents on the M1 highway, 25 kilometres west of Budapest, Hungary, at least 39 individuals sustained serious injuries, including 10 kids.



Due to poor visibility caused by a dust storm, 42 cars and trucks crashed in the Herceghalom region. pic.twitter.com/8qNyq3BdFP — Aprajita Choudhary ???? (@aprajitanefes) March 12, 2023

