Imagini cu super taifunul din Japonia: Nouă milioane de oameni au fost evacuați. Furtuna se vede din spațiu/ VIDEO

Radiodifuzorul de stat NHK a declarat că un bărbat a fost ucis după ce mașina lui a fost scufundată în inundații, iar un altul a murit după ce a fost îngropat într-o alunecare de teren. Încă o persoană rămâne dispărută, iar 87 au fost rănite.

Bus ride in Kagoshima, Kyushu, #Japan during the landfall of #Typhoon #Nanmadol . Fortunately, the man has his umbrella with him. Millions of people have been evacuated because of the hurricane. Apparently this is outside the evacuation zone? pic.twitter.com/iinWFUn97I — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2022

O serie de imagini video arată acoperișuri rupte și panouri publicitare răsturnate.

Se estimează că furtuna se va întoarce spre est și va trece peste insula principală a Japoniei, Honshu, înainte de a ieși în mare până miercuri. Capitala, Tokyo, a suferit ploi abundente, linia de metrou Tozai fiind suspendată din cauza inundațiilor.

O alertă de nivel cinci, cea mai înaltă pe scara de avertizare a dezastrelor din Japonia, a fost emisă pentru peste 500.000 de persoane din zonele Kagoshima, Miyazaki, Oita, Kumamoto și Yamaguchi.

Un total de aproximativ nouă milioane de oameni au primit ordin să evacueze părți din regiunile Kyushu, Shikoku și Chugoku după o alertă de nivel patru.

Millions of people forced to evacuate due to a landfall from #Typhoon #Nanmadol with least 180km/h (112 mph) and some areas received 500mm (20 inches) of rain.

pic.twitter.com/WSxiRcoTro — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) September 18, 2022

Astronautul Bob Hines a distribuit imagini din spațiu cu super taifunul:

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6 — Bob “Farmer” Hines (@Astro_FarmerBob) September 17, 2022

Premierul Fumio Kishida și-a amânat plecarea la New York, unde urmează să țină un discurs la Adunarea Generală a ONU.

„Mi-am amânat plecarea programată de astăzi pentru a face un bilanț al pagubelor cauzate de taifun și pentru a lua toate măsurile posibile pentru recuperare”, a declarat Kishida reporterilor luni seară. — Dacă împrejurările permit, voi pleca mâine dimineață.

Aproximativ 340.000 de gospodării, majoritatea în Kyushu, au rămas fără energie electrică luni dimineața, a declarat Ministerul Comerțului, în timp ce compania de cale ferată a declarat că a oprit operațiunile din Kyushu, iar Japan Airline și ANA. Holdings (9202.T) a anulat aproximativ 800 de zboruri, a informat postul public NHK.

Furtuna va vira pentru a doua oară în Marea Japoniei și va urmări coasta la nord de Honshu până marți înainte de a traversa pe uscat și de a se deplasa spre nord-est în Pacific, a estimat agenția.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News