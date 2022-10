Îl dă Gigi Becali afară pe Nicolae Dică? "Când primeşti un cuţit în inimă, ce să mai zici?"

”Nu mă așteptam la așa ceva. Praful și pulberea au fost pe teren. De la 3-0 nu m-am mai uitat la meci. Nu am mai putut. Păi, ce să văd? Circăreală? Batjocură?”, a spus Becali, pentru digisport.ro.

”Am înțeles că a zis că au fost copii pe teren și că de aceea a pierdut. Nu, tată. Pe teren au fost jucători care au costat bani. Mulți bani. S-au dat sute de mii de euro pe unii, milioane de euro pe alții. Toți au costat bani, nu i-am luat gratis.

În privința lui Dică, să mai vedem.

Nu știu ce să fac acum. Nu mă așteptam la așa ceva. Când primești un cuțit în inimă, ce să mai zici”, a completat Becali pentru Digi Sport.

Nicolae Dică, primele declaraţii după ce FCSB a luat cinci goluri în Danemarca: E normal să ne critice lumea, mai ales pe mine

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, joi seara, la finalul partidei cu Silkeborg, pierdută în deplasare cu 0-5, în grupa B a Conference League, că este o înfrângere ruşinoasă şi că nu a mai trăit o astfel de umilinţă nici în perioada în care a fost jucător.



"Într-adevăr, am făcut o partidă foarte slabă. Nu mă aşteptam la un joc atât de slab, un joc foarte prost. În minutul 7 era deja 2-0. Când dai asemenea şanse unor jucători cu calitate, nu te iartă. Şi apoi am început să facem din ce în ce mai multe greşeli, defensiv nu am reuşit să fim o echipă scurtă, compactă, să fim agresivi. Ofensiv nu am reuşit să ţinem de minge mai mult, să punem probleme adversarului, am făcut o partidă foarte slabă. Da, într-adevăr este o înfrângere ruşinoasă la cum ne-am prezentat astăzi. Eu nu am trăit aşa umilinţă pe teren. Şi atunci când am pierdut cu Sporting sau cu Lazio, erau echipe mult mai puternice. Dar în seara asta aşteptam mai multe de la jucătorii mei, pentru că aveau o şansă să demonstreze în Europa", a declarat Dică în conferinţa de presă de după partida din Danemarca, scrie Agerpres.

Lipsa titularilor s-a văzut





El a precizat că echipa sa ar fi avut o şansă în plus dacă nu ar fi lăsat atâţia titulari acasă pentru a fi pregătiţi pentru meciurile din campionat.



"Clar aveam o şansă în plus dacă erau şi jucătorii pe care i-am lăsat acasă, o echipă întreagă. Cu siguranţă aveam alte şanse. Dar, cum am spus, ştiam că sunt o echipă bună, le-am arătat jucătorilor, le-am spus că ne aşteaptă un joc dificil şi, din păcate, nu ne-am ridicat la nivelul lor în seara aceasta. Nu au individualităţi, dar formează o echipă bună. Sincer mă gândeam după joc acum, că poate nu trebuia să las atâţia jucători acasă. Dar i-am lăsat acasă pentru că, mergând cu noi, aceşti jucători pierdeau trei zile în care ei s-au antrenat la Bucureşti. S-a acumulat o oboseală foarte mare, ştiţi situaţia din campionat şi am preferat să îi lăsăm acasă", a completat Dică.



Tehnicianul FCSB şi-a îndreptat apoi atenţia către următorul meci al echipei sale, din Superligă, cu Petrolul Ploieşti: "Este clar că ne gândim la campionat mai mult, după meciul din campionat ne vom gândi cum vom gestiona meciul din Europa. Acum trebuie să mergem la Ploieşti şi să câştigăm partida cu Petrolul. Avem o partidă foarte grea, trebuie să mergem acolo cu încredere, cu curaj, să jucăm fotbalul pe care ştim să-l jucăm".



Dică le-a cerut iertare suporterilor FCSB pentru rezultatul înregistrat în Danemarca, precizând că tinereţea jucătorilor săi nu reprezintă o scuză.



"Trebuie să ţinem cont că astăzi am jucat cu jucători de 2004, 2003, 2002, 2001, media de vârstă a fost de 22 de ani, o echipă foarte, foarte tânără. Asta nu scuză cu nimic rezultatul pe care l-am făcut în această seară, aşteptam mai mult de la acest joc. Suporterii au perfectă dreptate. Eu îmi cer scuze faţă de ei că am făcut o partidă foarte slabă, îmi doresc ca la meciul din campionat să câştigăm, să fie alături de echipă, pentru că au arătat acest lucru şi cred că vor rămâne în continuare. Pentru că sunt suporteri adevăraţi, echipa, jucătorii, au nevoie de aportul lor. Eu trebuie să-i încurajez pe jucători, să le dau încredere, pentru că nu se termină fotbalul în seara asta sau carierele lor. Trebuie să aibă încredere în continuare şi să se antreneze foarte bine, pentru că mai au de jucat 10-15 ani, unii au 18 ani, 17, 20, sunt tineri", a mai spus antrenorul echipei FCSB.

