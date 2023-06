"I-am avut colegi pe toți colegii fiului meu". Actrița Magda Catone, studentă la Teologie: ''Sunt la masterat"

"Sunt la masterat, se numește Doctrină și Cultură Creștină. Am colegi tineri, dar nu mai este o surpriză faptul că, din 20, 7 sunt de vârsta mea. Unul este inginer, altul este medic – specialist cu multe premii –, alții sunt preoți care au parohii și care, în timpul zilei, își fac serviciul și la biserică. Unii dintre ei fac facultatea online, pentru că trăiesc în Italia și comunitățile de acolo le cer o activitate intensă în parohie.

Și unul dintre ei spunea că, atunci când merge cu botezul, străbate kilometri întregi, pentru că parohia cuprinde câteva case, nu cum sunt în București apartamente multe într-un bloc… Și, prin comparație, colegul meu student la masterat, și el preot într-o parohie din zona de sud a Italiei, zicea că face zeci de kilometri să ajungă până la niște case de români și apoi să se întoarcă. Și te gândești dacă mai există așa ceva în zilele noastre: să vii cu botezul în casa unui om la 100 de kilometri de tine, doar pentru că e român și e ortodox și poate are nevoie de tine. Sunt oameni deosebiți, dar nu sunt numai tineri, a spus Magda Catone pentru viva.ro.

"I-am avut colegi pe toți colegii fiului meu"

"Cu tinerii am mai exersat masteratul în regie, pe care l-am terminat în 2019. I-am avut colegi la master pe toți colegii fiului meu; eu la 60, ei la 25 de ani și iarăși a fost o experiență frumoasă. Acolo, eram decan de vârstă, dar armonia și felul în care am comunicat – l-am avut profesor pe Alexandru Darie – a fost deosebit și m-a hrănit.

Zici că poate nu mai ai de învățat. La un moment dat, o să intri într-o bibliotecă să îți alegi cărțile care știi că te ajută, te hrănesc și nu mai ai nevoie să te școlești. Dar nu este chiar așa. Această întâlnire față către față este foarte hrănitoare, cel puțin la Teologie", a mai spus actrița.

Cine este Magda Catone

A absolvit în 1982 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale, la clasa profesorilor Ion Cojar şi Amza Pellea, potrivit volumului 1234 cineaşti români (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996) şi site-ului www.tnb.ro.

După terminarea facultăţii a fost repartizată la Teatrul de Stat din Petroşani (1982-1985), unde a jucat, între altele, în piesa Un bărbat şi mai multe femei de Leonid Zorin (regia Magda Catone şi Claudiu Bleonţ). A fost, de asemenea, până în 1998, actriţă la Teatrul de Comedie din Bucureşti, unde a jucat în piesele: Arma secretă a lui Arhimede de Dumitru Solomon (regia Alexandru Colpacci), Când comedia era rege de Mihail Zoscenko (regia Valeriu Paraschiv), Sfântu Mitică Blajinu de Aurel Baranga (regia Valeriu Moisescu), Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni (regia Tudor Mărăscu), Visul unei nopţi de vară de W. Shakespeare (regia Alexandru Darie), Troilus şi Cresida de W. Shakespeare (regia Dragoş Galgoţiu), Sganarelle de J.B.P. Moliere (regia Dragoş Galgoţiu), O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale (regia Mircea Cornişteanu).

A jucat apoi, începând din 1999, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în piesele: O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale (regia Alexandru Tocilescu, 1999), Iubire de Barta Lajos (regia Grigore Gonţa, 2004), Patimile Sfântului Tommaso d'Aquino după Alex Mihai Stoenescu (regia Grigore Gonţa, 2005), Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri (regia Dan Tudor, 2006), Molto, gran' impressione de Romulus Vulpescu (regia Dan Tudor, 2009), Tartuffe" de J.B.P. Moliere (regia Andrei Belgrader, 2009), potrivit www.tnb.ro.

A mai jucat, în cadrul "ARCUB - Bucureşti 555" în piesele Amanta după "Încurcă lume" de A.D. Hertz (regia Armand Calinovici, 2014), un spectacol preluat de Teatrul de Comedie din 2015, şi Prizonierul din Manhattan de Neil Simon (regia Iarina Demian, 2012).

În 2016 a jucat în piesa de teatru creştin Brâncoveanu, Ivireanu, iubire de Biserică şi neam, a cărei premieră a avut loc la 27 septembrie la Teatrul Metropolis din Bucureşti, precum şi în spectacolul Dumnezeu iubeşte, după Zlata Demina (premiera la Teatrul de Artă Bucureşti).

Roluri în seriale de televiziune

Magda Catone a interpretat roluri şi în seriale de televiziune: Lumini şi umbre (regia Mircea Mureşan, Andrei Blaier şi Mihai Constantinescu, 1981-1982), Un mere comme on n'en fait plus (regia Jacques Renard, 1997), Valsul lebedelor (regia Constantin Dicu, 2002), Sub clar de lună după Teodor Mazilu (regia Doina Teodoru, 2002), Cuscrele (regia Nae Cosmescu, 2005), La urgenţă (regia Andrei Zincă, 2006), Fetele marinarului (regia Valentin Hotea, Sebastian Voinea, 2008), Narcisa sălbatică (regia Mihai Bauman, Catrinel Dănăiaţă, 2010).

Dintre filmele de lungmetraj în care a fost distribuită amintim: De ce trag clopotele, Mitică? (regia Lucian Pintilie, 1981), Baloane de curcubeu (regia Iosif Demian, 1982), Sfârşitul nopţii (regia Mircea Veroiu, 1982), Prea cald pentru luna mai (regia Maria Callas Dinescu, 1983), Imposibila iubire (regia Constantin Vaeni, 1983), Escapada (regia Cornel Diaconu, 1983), Salutări de la Agigea (regia Cornel Diaconu, 1984), Cantonul părăsit (regia Adrian Istrătescu-Lener, 1985), De ce are vulpea coadă? (regia Cornel Diaconu, 1988), Un studio în căutarea unei vedete (regia Nicolae Corjos, 1988), Vânătoare de lilieci (regia Daniel Bărbulescu, 1991), Divorţ din dragoste (regia Andrei Blaier, 1991), Atac în biblioteca (regia Mircea Drăgan, 1992), Dragoste şi apă caldă (regia Dan Mironescu, 1992), Înnebunesc şi-mi pare rău (regia Ion Gostin, 1992), Balanţa (regia Lucian Pintilie, 1992), Casa din vis (regia Ioan Cărmăzan, 1993), E pericoloso sporgersi (regia Nae Caranfil, 1994), Zapping (regia Cristian Mungiu, 2000), Niki ardelean, colonel în rezervă (regia Lucian Pintilie, 2003), Maria (regia Călin Peter Netzer, 2003), Milionari de weekend (regia Cătălin Saizescu, 2004), Păcală se întoarce (regia Geo Saizescu, 2006), Casanova, identitate feminină (regia Marius Theodor Barna, 2010), Din dragoste cu cele mai bune intenţii (regia Adrian Sitaru, 2011), Proiecte de trecut (regia Andrei Zincă, 2014), Omul (regia Brigitte Drodtloff, scurtmetraj, 2014), Scurtcircuit / Fault Condition (regia Cătălin Saizescu, 2017) ş.a.

Magda Catone semnează regia spectacolului "The show must go on", după "Telegrama", de Aldo Nicolaj, a cărui premieră a avut loc în 2016 la Teatrul de pe Lipscani.

A primit Premiul de interpretare feminină la Festivalul de Teatru din Braşov în 1983, precum şi Premiul special al juriului la Festivalul de teatru pentru tineret Costineşti în 1984, potrivit www.tnb.ro.

Actorii Magda Catone şi Horaţiu Mălăele s-au numărat printre artiştii premiaţi la Gala Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (UARF) în 2017, când o diplomă de excelenţă a fost oferită cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la premiera filmului Casa din vis (regia Ioan Cărmăzan). Magda Catone a primit o diplomă de excelenţă şi în cadrul Galei UARF din 12 martie 2018, când a avut loc evenimentul aniversar 25 de ani de la înfiinţarea UARF.

