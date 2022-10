”Profitați de acest weekend pentru că este liniștea dinaintea furtunii” este sfatul astrologului DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu, care anunță că săptămâna viitoare vor fi aspecte astrologice... mai complicate. Și încă săptămâna viitoare este premergătoare ultimei săptămâni din octombrie, când vor fi evenimente și mai marcante. ”Ultima săptămână din octombrie are unul dintre evenimentele cheie ale anului 2022 și altele care ne vor înconjura” a spus Daniela Simulescu.

Dacă în weekend nu avem aspecte astrologice semnificative, ne apropiem de retrogradarea lui Marte, de Eclipsa de pe 25 octombrie și ducem în spate careul Saturn - Uranus. ”Trebuie să avem mare grijă, mai ales cei cu marcaj fix: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Dacă te știi că ai în astrogramă acest marcaj, a doua parte a lunii octombrie nu va fi prea plăcută” a subliniat astrologul DCNews și Astrosens.

Previziunile astrologice pentru weekend

EXCLUSIV Horoscop 14 octombrie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Zodia care va plânge. Discuţiile cu unele rude te dezamăgesc

Pentru acest weekend, conform astrologului Daniela Simulescu, pentru nativii Berbec este recomandat să... se plictisească în acest weekend cât se poate de mult, pentru că săptămâna viitoare nu vor avea timp s-o facă. Dacă ești născut în zodia Berbec sau cu ascendent în această zodie, lasă-i pe ceilalți să decidă și-n locul tău sâmbătă și duminică. Taurii sunt stresați în weekend că trebuie să facă ceva: ”Fuga asta ascunde ceva, tu trebuie să-ți dai seama”. Nativii Gemeni să se bucure de viață, de tot ce le-a dat viața, indiferente de ipostază, vârstă, educație, probleme: ”Bucură-te, pentru că rareori se întâmplă să ai asemenea evenimente”. Racii au evenimente în familie... ”pe de-o parte râzi, pe de-o parte plângi, discuțiile cu unele rude te dezamăgesc”. Cei născuți sub zodia Leu sunt favorizați dacă se află în mijlocul oamenilor, ar putea fi chiar ei cei care-i strâng pe ceilalți în jur. Nativii Fecioară se află sub aspecte care-i împing spre cheltuieli: ”Aș evita deciziile în acest weekend, nu doar financiare”. Balanțele au multe planete în zodia lor, așa că mai bine lasă să se întâmple totul într-un anumit ritm, fără a interveni. Scorpionii aleargă, se enervează: ”Te superi din orice, pe prostioare. Sunt pretextul, picătura care umple paharul”. Nativii Săgetători să se plimbe în weekend: ”Nu aș sta pe acasă și nu aș sta singur, în locul tău”. Nativii Capricorn să se bucure de ce au realizat personal și profesional: ”Fii recunoscător, ai niște aspecte foarte bune să o faci, astfel încât Universul să te răsplătească și mai mult”. Vărsătorii, la fel ca Racii, ar fi bine să se afle în mijlocul oamenilor, să meargă în vizită sau chiar să primească. În weekend, este recomandat să vă rupeți de partea profesională. Peștii să evite bârfele... și să evite și să le creadă: Păstrează-te distant.

EXCLUSIV Horoscop 14 octombrie: Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Nu răspunde la mailuri sau apeluri în weekend. Un nativ trebuie să învețe să lase munca de-o parte!

