Refugiati in Gara de Nord-București

"Eu cred că nu este de ajuns intervenţia statului român cu sumele alocate pentru cazarea şi masa refugiaţilor. Cred că şi Comisia Europeană şi statul român trebuie să analizeze în detaliu care sunt eforturile pe care autorităţile locale le fac. Mă refer aici la prefecturi, consilii judeţene, primării. Dacă acest război va mai continua, aceste energii se epuizează şi resursele joacă un rol foarte important în derularea în bune condiţii a tranzitului refugiaţilor.

O aşa emulaţie de suport pentru refugiaţii din Ucraina rar mi-a fost dat să văd. Sunt persoane private, oameni de rând, care iau acasă refugiaţi, toată lumea încearcă să facă tot ceea ce poate să ajute refugiaţii să treacă mai uşor peste trauma pe care o suferă. Dar cred că peste o săptămână, două, trei, entuziasmul se va epuiza, şi efortul depinde de aspectul financiar ca să ducem această acţiune lăudabilă a României mai departe. Presiunea fantastică este pe judeţele cu puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. Aici se fac primele eforturi, de aici se distribuie refugiaţii în diverse locaţii", a declarat Horia Teodorescu la emisiunea De ce nu în România.

Mohammad Murad: Războiul nu e binevenit nicăieri. Am trăit 17 ani aproape zi de zi în război

"Este un lucru lăudabil ce fac românii. După 40 de ani de stat în România, m-a surprins, pentru că nu am mai văzut aşa o mobilizare. Mă bucur că se mişcă bine românii, dar îmi pare rău de context. Războaiele nu sunt bine venite nicăieri. Eu am trăit în Liban timp de 17 ani aproape zi de zi războiul şi ştiu că războiul nu are nimic bun, nu aduce nimic bun", a declarat Mohammad Murad la DC NEWS TV.

Acesta l-a asigurat pe Horia Teodorescu, preşedintele CJ Tulcea, de tot sprijinul său privind cazarea refugiaţilor ucraineni.

"Dacă aveţi nevoie de cazare, alimente, aveţi telefonul meu, mă puteţi suna oricând. Avem multe structuri hoteliere, le pun la dispoziţie fără niciun cost. Sunt alături de dvs. Să aveţi răbdare cu cei care vin la noi, pentru că e nevoie de multă atenţie. Dacă şi când e nevoie de cazare, suntem pregătiţi, ca hotelieri, pentru a primi un număr cât de mare de refugiaţi fără pretenţii", a punctat Murad.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News