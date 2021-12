Horia Moculescu NU este în stare gravă, conectat la aparate. Nidia, fiica artistului, reacție oficială

O informație despre marele compozitor Horia Moculescu, conform căreia s-ar afla "în stare gravă", "internat de urgență" și "conectat la aparate", a umplut Internetul și s-a distribuit rapid în mediul online.

Un articol al playtech.ro arată că Nidia Moculescu și apropiații lui Horia Moculescu ar fi confirmat și declarat că: "are un aparat care crește cantitatea de oxigen din sânge, a avut niște probleme în ultima vreme, respira foarte greu, nivelul oxigenului scăzuse alarmant de mult, așa se întâmplă mai ales iarna, din cauza frigului. Horia este conectat la acest aparat mobil, prin două fire fixate în nas. Acum se simte cu mult mai bine, după oxigenoterapie, starea de sănătate s-a îmbunătățit simțitor, nu are nevoie de internare, fiica lui se speriase foarte tare".

Contactată de DC NEWS, Nidia, fiica lui Horia Moculescu a negat toate informațiile.

"Nu este adevărat! În niciun caz! De unde apar știrile astea, nu știu…", a spus Nidia Moculescu, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Horia Moculescu a fost suspect de COVID-19

În luna mai a acesti an, Horia Moculescu a vorbit în direct la "Teo Show" despre problemele de sănătate pe care le-a avut, atunci când a ajuns de urgență la spital și testat pentru COVID-19.

"Nu, a fost o răceală. Vreau să spun că dacă ceilalți sunt infectați, dar asimptomatici, eu am fost simptomatic, fără coronavirus. Eu am fost întotdeauna mai invers. N-am avut respirație, am avut o oboseală îngrozitoare, mă simțeam infernal și am făcut temperatură 37.7 și în clipa aceea fiica mea a chemat salvarea. Între timp am făcut temperatură 39, mi-au făcut trei teste pentru coronavirus, cele care se fac pe loc și al patrulea pentru a doua zi (n.r. testul PCR). Am stat șase ore internat", a declarat Horia Moculescu.

"Să vă spun un secret, și eu m-am speriat, dar nu eram atât de temător pe cât mă așteptam", a completat el.

"Sunt o ţintă, pentru COVID-19, am peste 80 de ani, am o boală de plămâni dobândită cu încredere şi cu entuziasm după 40 de ani de fumat. Asta scrie în prospectul bolii. Atacă oamenii în vârstă", spunea Horia Moculescu în urmă cu ceva timp.

Statul vrea 70% din drepturile de autor. Horia Moculescu a scos DOCUMENTUL cheie: Act de gangsterism! De ce ne ajutați cu forța? De ce încălcați Constituția? - VIDEO manifest

La începutul lunii decembrie, Horia Moculescu a apărut în direct la Observator pentru a reacționa după ce un proiect de lege care a trecut de Senat a revoltat și scos în stradă o mulțime de artiști, și așa opriți din activitate din cauza pandemiei de COVID-19.

Proiectul de lege ameninţa să le ia artiștilor 70% din banii nerevendicaţi vreme de 3 ani din drepturile de autor.

Această veste i-a revoltat pe compozitorii, autorii şi artiştii români, care au reacționat într-un video la adresa publicului și mai ales al autorităților. În plus, mai mulți autori și artiști au ieșit deja în stradă și spun că vor lupta şi în continuare.

După ce că pandemia de COVID-19 a ținut pe loc întreaga industrie artistică, de la actori la cântăreți și după ce nu au primit niciun fel de ajutor, autoritățile pregătesc o nouă lovitură.

"A trebuit să ajung la 84 de ani, 60 de ani de activitate în UCMR (n.r. (n.r. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România) și 65 de ani vechime în ADA (n.r Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor), ca să aflu că nu-mi merit banii pe care noi îi colectăm pentru noi", a spus Horia Moculescu, membru UCMR-ADA, în videoclipul emoționant al artiștilor prezentat mai jos

