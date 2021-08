Imagini incredibile de pe aeroportul din Kabul. Talibanii încep să preia puterea în teren

În timp ce oamenii fug din țară, cei care rămân sunt căutați de talibanii care caută armament. Luptători talibani din capitala afgană, Kabul, au început luni să adune armele deţinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protecţia personală, a declarat un reprezentant al talibanilor, scrie Agerpres.



Înţelegem că oamenii au păstrat armele pentru siguranţa personală. Acum se pot simţi în siguranţă. Noi nu suntem aici pentru a face rău civililor nevinovaţi, a declarat acesta pentru Reuters.



Salad Moleskin, director al companiei media MOBY Group, a declarat pe Twitter că soldaţi talibani au venit în sediul companiei pentru a se interesa de armele păstrate de echipa sa de securitate.

Și sediul companiei de știri TOLO News a fost percheziționat de insurgenții islamiști, în căutare de armament. Talibanii au fost de acord să păstreze clădirea în siguranță.

Taliban entered the TOLOnews compound in Kabul, checked the weapons of the security staff, collected govt-issued weapons, agreed to keep the compound safe. #Afghanistan pic.twitter.com/LhuMI7Z90u — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021

Știrea inițială

Mii de afgani și cetățeni străini au aglomerat aeroportul din Kabul, încercând să părăsească țara care a fost recucerită de talibani. Accesul în aeroportul Hamid Karzai, la doar 5 kilometri de centrul Capitalei, s-a putut face doar prin puncte de acces controlate de talibani.

Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania și Canada încearcă să își retragă cetățenii de pe teritoriul Afghanistanului. În partea de sud a aeroportului, dedicată civililor, au fost auzite sâmbătă și duminică focuri de armă, militarii încercând să țină sub control mulțimile adunate în zonă.

Ruta către aeroport nu este sigură

Ambasadele străine și-au avertizat cetățenii, dar și pe cetățenii afgani, că nu este sigur să călătorească către aeroport în lipsa unor instrucțiuni clare. Personalul ambasadelor a fost transportat cu elicopterele în partea militară a aeroportului, securizat de militarii americani.

Conform informațiilor Reuters, cel puțin cinci persoane și-ar fi pierdut viața în urma haosului produs pe aeroportul Hamid Karzai. În timp ce avioanele decolează, forțele de securitate trag focuri pentru a menține ordinea în rândul mulțimilor disperate.

Imagini de la aeroport

Right now at Kabul airport - people are fleeing for their lives, gunfire in the background, military nearby. https://t.co/txA3JqrjBG — Matt Mauro (@mattmauronews) August 16, 2021

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

Awful, chaotic scenes at Hamid Karzai International Airport. People scrambling and no where to go. Woman says "look at the state of the people of Afghanistan" #Kabul pic.twitter.com/5Ohe1c81uB — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 15, 2021

Kabul Airport this morning



Too many people, too few planes pic.twitter.com/rReyvBG5Lc — omar r quraishi (@omar_quraishi) August 16, 2021

