Germania va înceta să mai cumpere cărbune rusesc la 1 august şi petrol rusesc de la 31 decembrie

În viitor, cea mai mare provocare va fi acoperirea golului care va apărea în momentul în care întreaga Uniune Europeană se va elibera de cele 158 de miliarde de metri cubi de gaze pe an pe care îi furnizează Rusia, a apreciat Joerg Kukies.

'Vom renunţa complet la cărbunele rusesc în câteva săptămâni', a declarat Joerg Kukies la un forum pe energie organizat la Sydney de Guvernul Australiei şi Agenţia Internaţională a Energiei.

Anterior, Rusia furniza 40% din necesarul de cărbune al Germaniei şi 40% din necesarul de petrol. 'Oricine ştie care este istoria oleoductului Drujba, care a fost un instrument al imperiului sovietic în Europa de Est, ştie că eliminarea acestei dependenţe nu este un lucru uşor dar este ceea ce vom face în câteva luni', a mai spus Joerg Kukies.

Germania construieşte în regim de urgenţă terminale pentru importul de gaze naturale lichefiate dar Joerg Kukies a subliniat că, deşi SUA şi Qatarul pot furniza împreună Europei o cantitate de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi de gaze lichefiate, această cantitate nu va fi suficientă pentru a acoperi golul creat ca urmare a renunţării la gazele naturale ruseşti livrate prin conducte.

'Simpla dorinţă nu va duce la rezolvarea acestei probleme', a spus Joerg Kukies. Acesta a adăugat că deşi Germania este concentrată pe tranziţia la emisii zero, şi recent a introdus acte legislativ pentru a accelera dezvoltarea de proiecte în domeniul energiilor regenerabile, gazele vor fi esenţiale în procesul de tranziţie energetică, notează Agerpres.

România va produce, în anii următori, energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă, pentru a trece peste această criză, a scris sâmbătă, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"România va fi independentă energetic. Mergem înainte, investim strategic, iar ţara noastră va avea independenţă şi securitate energetică. Indiferent de cât de tare vor falsa trompetele ruseşti! Ca să fie foarte clar: în următorii ani, România va produce energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă, pentru a trece peste această criză. Nu se închide nimic din ceea ce funcţionează. Dar nu vom înlocui importul de gaze ruseşti cu importul de cărbune rusesc!", a punctat ministrul Energiei.

El a reamintit, în context, decizia autorităţilor de a investi într-o centrală nouă care va produce energie electrică folosind gaz românesc.



"Aş dori ca trompetele ruseşti să răspundă la câteva întrebări legitime: cu ce cărbune ar putea funcţiona o termocentrală pe huilă, în condiţiile în care întreaga producţie de huilă a României asigură funcţionarea centralei de la Paroşeni (de 4 ori mai mică) doar pentru 2 - 3 zile pe săptămână? Trompetele ruseşti ar răspunde: Rusia!!! Rusia!!! Rusia!!! Să nu uităm că termocentrala de la Mintia nu are autorizaţie de mediu şi suntem în proces la CJUE pentru faptul că am ţinut-o deschisă până în 2021! De aceea am decis să investim într-o nouă centrală care va produce energie electrică folosind gaz românesc. Acest cântec fals intens promovat în spaţiul public ne arată oare că trompetele ruseşti sunt deranjate că am început să scoatem gazele din Marea Neagră şi vom avea suficient gaz românesc, inclusiv pentru producerea de energie electrică, şi astfel nu vom importa de la ruşi? Da, ne bazăm pe resursele româneşti. Sunt oare disperate trompetele ruseşti că România construieşte cu partenerii strategici americani, canadieni şi francezi reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă şi cu americanii SMR-uri", arată ministrul în postarea de pe pagina sa de socializare.

Preşedintele CE, Ursula von der Leyen, trage un semnal de alarmă în privinţa furnizării de gaz rusesc în Europa, în condiţiile în care pentru 12 state membre au fost deja deja sistate livrările.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeană să se pregătească pentru "întreruperea completă" a gazelor din Rusia, transmite Agerpres. Şefa executivului european a declarat că Comisia intenţionează să anunţe planuri de urgenţă la nivelul UE, la jumătatea lui iulie, pentru a asigura transportul gazelor "acolo unde este cea mai mare nevoie de ele", în cazul sistării complete a furnizării de gaz rusesc. Ea a informat la zi Parlamentul European, la Strasbourg, despre progresele realizate de UE în eliminarea dependenţei de importurile de energie din Rusia, în contextul războiului din Ucraina.



Invazia rusă din această ţară a declanşat sancţiuni europene împotriva Moscovei, care a reacţionat prin blocarea unor livrări. Ca urmare, importul de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA s-a triplat, pe ansamblul UE, faţă de anul 2021, în timp ce importurile medii lunare prin conductele de gaze din Rusia a scăzut cu o treime, a arătat von der Leyen. Şefa CE a respins apelurile la temporizarea tranziţiei Uniunii către energia regenerabilă, deşi Europa se confruntă cu o criză energetică tot mai acută. "Noul mediu de securitate este cel mai bun argument pentru accelerarea dezvoltării regenerabilelor", a susţinut ea, adăugând că aceste surse de energie "ne asigură independenţa faţă de combustibilii fosili ruseşti". Concurenţa continuă pentru resursele limitate de combustibili fosili nu va face altceva decât să crească preţurile şi să îl finanţeze pe preşedintele rus Vladimir Putin, a arătat von der Leyen. "Este evident că Putin continuă să folosească energia ca pe o armă", a declarat ea, precizând că Rusia a sistat deja livrările de gaze către 12 state membre ale Uniunii Europene.

