George Vișan, Transelectrica: Toată această energie regenerabilă nu este ieftină. Oportunități există, dar prudența să ne caracterizeze

DC Media Group a organizat, în data de 26 Martie 2024, a XI-a ediție a Energy Forum: "Tranziția către o Românie verde, provocările momentului", eveniment ajuns la a 11-a ediție.

George Vișan, director Direcția Piețe de Energie Transelectrica, a explicat care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze România pentru o tranziție durabilă spre energie regenerabilă.

"Ca și drum spre o tranziție durabilă, din punctul nostru de vedere, considerăm că o mobilizare de investiții este importantă. Trebuie să ne gândim- și noi avem în vedere investițiile pentru includerea energiilor regenerabile atât onshore, cât și offshore, sunt în curs acțiuni importante. Integrarea în piața unică europeană trebuie făcută din mers și, din punctul acesta de vedere, reproiectarea modelului de piață este importantă. Am avut contribuții și noi ca operator de sistem la această pre-proiectare a modelului de piață, noi produse în cadrul modelului de piață: PPA, contracte pentru diferență. Ieri am avut lansarea schemei pentru contracte de diferență în România, unde am lucrat și noi în cadrul Transelectrica.

De asemenea, noi modele de piață forward, stocarea energiei electrice, care s-a amintit și aici și este o concluzie importantă a întâlnirii de astăzi. Și, de asemenea, importantă este și deschiderea concurenței operatorilor de piață. Avem de curând doi operatori de piață. La mai vest de Ungaria aș putea spune, din totdeauna sunt mai mulți operatori de piață prezenți.

Pe drumul acesta, trebuie să fim foarte conștienți de creșterea gradului de acceptabilitate a publicului pentru toată această energie regenerabilă care nu este ieftină și schemele de susținere implică plăți, chiar dacă inițial schemele vor fi finanțate din fonduri europene, fonduri europene... care tot din banii noștri sunt finanțate într-un final.

George Vișan: Prudența ar trebui să ne caracterizeze

Dezvoltarea capabilităților instituționale ale statului este importantă pentru că trebuie să facă față provocărilor și din mediul privat, și al dezvoltării sistemului, eu nu m-aș referi neapărat la investiții, știu că este o mare pasiune să vorbim despre investiții, dar sistemul energetic poate funcționa pe bază de metodologie și procese. Suntem într-un sistem energetic integrat și aș vrea să amintesc un lucru important, deși se spune de multe ori că vrem independență, eu aș solicita să redefinim ce înseamnă independență energetică pentru că noi suntem într-un sistem integrat și fluxurile de energie circulă liber, astfel încât statele membre și sistemele energetice europene să poată să susțină toată energia regenerabilă enormă care va veni în următorii ani.

(...) Iar ca și concluzie generală - trebuie să beneficiem de anumite oportunități care ni se oferă, cu prudența de a ne încadra atât din punct de vedere economic, să nu avem pierderi, să avem câștig, și de a ne păstra posibilitatea funcționării sistemului energetic românesc fără să fie probleme de funcționare. Până la urmă este de responsabilitatea noastră să asigurăm stabilitatea și securitatea sistemului energetic românesc. În concluzie, sigur, oportunități există, dar prudența ar trebui să ne caracterizeze", a declarat George Vișan, director Direcția Piețe de Energie Transelectrica.

