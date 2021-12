George Simion, AUTODENUNȚ în direct: Am intrat FĂRĂ certificat verde / Foto: Captură video Realitatea Plus

George Simion (AUR) a recunoscut în direct la Realitatea Plus că a intrat în mai multe restaurante fără să aibă un certificat verde COVID care să ateste vaccinarea sau trecerea prin boală, deși acest lucru este obligatoriu. Mai mult, George Simion a spus că a intrat și într-un mall fără să prezinte acest certificat. El susține că a fost lăsat liber să treacă și că responsabilitatea nu este a lui, ci a agentului comercial care i-a permis.

"Dumneavoastră aveți certificat verde?", l-a întrebat la un moment dat prezentatoarea Ana Maria Păcuraru.

"Nu.", a răspuns George Simion.

"Și cum intrați în mall? Nu ați mai intrat în mall, alte centre comerciale?", a întrebat Ana Maria Păcuraru.

"Am intrat în restaurante și am comis o ilegalitate, în mai multe restaurante. Și am intrat în mall când am fost la o emisiune aici, e o televiziune care are sediul acolo.", a recunoscut George Simion.

"Și cum ați intrat fără certificat?", a insistat Ana Maria Păcuraru.

"Am zic că mă duc la televiziunea respectivă și m-au lăsat. Da` mulți fac așa.", a spus George Simion.

Simion nu se teme de dosar penal. "E responsabilitatea agentului comercial"

După o pauză de publicitate, prezentatoarea Ana Maria Păcuraru a revenit din nou asupra acestui subiect și l-a întrebat pe Simion dacă nu îi este teamă că se va alege cu un dosar penal după acest autodenunț. George Simion a pasat vina și a declarat că responsabil este agentul comercial care l-a lăsat să intre fără să prezinte un certificat verde.

"Practic v-ați autodenunțat. Nu vă este teamă că vi se va face un dosar penal?", l-a întrebat prezentatoarea.

"Nu. E responsabilitatea agentului comercial și pentru ce să-mi facă dosar penal?", a spus George Simion.

"Pentru că nu ați respectat legea, până la urmă. Eu, ca să intru în acele locații, am nevoie de acel cod QR care mi se scanează.", a menționat Ana Maria Păcuraru.

"Știu. Și? Cum vă place?", a întrebat-o ironic George Simion.

Precizăm că prezentarea certificatului COVID care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test PCR, este obligatoriu atunci când românii vor să intre în mall-uri, restaurante, cafenele, cinematograf sau alte magazine care nu sunt esențiale.

