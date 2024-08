"Suntem la fel de deștepți cum eram înainte sau la fel de proști". Gabriela Cristea, sătulă de cei care o critică pentru kilogramele în plus: "Styliștii ridică din umeri"

"Sunt o subțirică într-un corp de grăsunică, pentru că așa a fost viața cu mine. În ce ipostază credeți că mă regăsesc mai mult? În cea de acum 6 ani, de dinainte să rămân însărcinată cu Victoria, sau în cea de astăzi? În cea în care kilogramele erau țiplă, acolo unde trebuia, sau astăzi, când kilogramele sunt multe? (...)

Faptul că am acumulat niște kilograme nu ne face nici mai urâți, nici mai proști, nici de aruncat la gunoi, ci pur și simplu ne face, în etapa asta a vieții, așa cum suntem. M-am hotărât să vorbesc pe acest subiect, pentru că este unu tabu și, în general, se face bullying la adresa oamenilor care au câte kilograme în plus, de parcă creierul nostru s-ar subția odată cu acumularea kilogramelor. Nu! Suntem la fel de deștepți cum eram înainte sau la fel de proști", a spus Gabriela Cristea, într-un clip video pe Facebook.

"Styliștii ridică din umeri atunci când vine vorba să mă îmbrace"

"Într-adevăr, am acumulat niște kilograme. Doar că în spatele acestor kilograme se află ore și ore de diverse situații, care ne-au adus în această etapă a vieții noastre. Pot să vă spun că niciunul dintre cei care au aceste kilograme în plus nu au o satisfacţie sufletească, nu se simt confortabil în situaţia dată. Este mai grav că sunt şi oameni care practică acest tratament de bullying la adresa celor care au câteva kilograme în plus ,în condiţiile în care şi ei au aceste kilograme în plus. (...)

Dacă este vreun om pe lumea asta care să creadă că vreunui gras îi este bine și se simte bine în pielea lui, vreau să vă spun că greșiți. Și am să vă dau doar niște exemple banale: faptul că urcăm greu scările și obosim extrem de repede, că transpirăm mai mult, nu ne găsim haine cu care să ne îmbrăcăm...

Din păcate, styliștii ridică din umeri atunci când vine vorba să mă îmbrace, pentru că este destul de dificil. Dacă este vreunul care crede că nu îmi doresc să mă întorc la persoana aceea de acum 6 ani, habar nu are despre ce este viața, dar nu este chiar atât de simplu. Știu, eu mai am o șansă, pentru că nu am intrat în perioada de menopauză. Cine să ne înțeleagă, persoanele care nu au avut niciodată probleme cu greutatea? Nu o să înțeleagă. (...) Până nu te lovești cu capul de situație, nu ai cum să înțelegi. Pentru niciun grăsuț nu este ușor să aibă kilograme în plus”, a mai spus prezentatoarea tv.

"Cea mai bună prietenă a mea este supraponderală"

"Cea mai bună prietenă a mea este supraponderală și așa am cunoscut-o. Nu am judecat-o niciodată pentru kilogramele pe care le are, ci pur și simplu am respectat-o și am încurajat-o când și-a dorit să facă o schimbare. Știu de la ea cât de greu este să trăiești într-o astfel de situație, pentru că sunt oameni care au judecat-o după kilograme, deși este foarte bună pe meseria pe care o face.

Dragilor grăsuți și grăsuțe, sunt de partea voastră. Dacă am să reușesc vreodată să mă mobilizez și să fiu atât de liniștită și să nu am atât de multă treabă încât să pot să slăbesc din nou, eu o să fiu alături de voi", a mai spus vedeta pe Facebook.

