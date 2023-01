Fotografiile din vacanță publicate de Gina Pistol, ținta criticilor: ”Ești mai urâtă și parcă nu mai ieși din depresie”

În ciuda faptului că apare naturală în fața fanilor, pe care-i salută de la ”mare distanță de casă”, Gina Pistol a ajuns și ținta unor critici. ”Mereu o operată și o ajustată pe toate părțile”, ”Se vede tare că ești operată”, ”Ești mai urâtă și parcă nu mai ieși din depresie”, ”Nu pari prea fericită”, ”Semeni cu Ristei în poza asta”, ”Nu mai ești ce mai erai odată, bătrânețea și nașterea își spun cuvântul, dar ai rămas tot așa simpatică și naturală” au fost câteva comentarii răutăcioase. La ultimul, Gina Pistol a transmis și o remarcă ironică: ”Partikip”.

Dar mai multe comentarii au apreciat prezența Ginei Pistol: ”Mie, sincer mi se pare muuuult mai sexy… și mai împlinită… are o strălucire aparte, a unui om implinit… a unei femei fericite. Vârsta este un numar… apoi fizic ne schimbăm oricât am fi de abili în a ”păcăli” gravitația, ideea e cum evoluăm… iar tu, după umila mea părere, evoluezi într-o versiune nu numai frumoasă, ci si fericită and that’s all it matters”, ”Gina este o femeie foarte frumoasă și foarte fină!!!! Mult mai frumoasă decât în fotografii!!!!! O întâlneam acum câțiva ani, pe stradă, foarte des, deoarece locuiam în aceeași zona. Deci, știu ce spun!!!! O vedeam nefardată, de cele mai multe ori, 100% naturală!!!! Bineînțeles... comentează doar femeile rele și urâte și la propriu și la figurat!!!”, ”Dragostea și nașterea unui copil te fac mai frumoasă, împlinită si fericită. Sunteți o familie frumoasă! Să fiți mereu fericiți”, ”O femeie normală, frumoasă, poate mult mai frumoasă și naturală decât multe din câte vedem la tv... transformarea e de așteptat după naștere... nu știu ce aveți astea cu "nu mai ești ce erai"... corect! Nu mai e ce era! E altceva! Pupici Gina”.

