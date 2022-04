Fotografii cu pete uriașe întunecate pe Soare. ”Ar putea înghiți întregul Pământ”

Aceste câmpuri magnetice se mișcă și se răsucesc constant. Când devin prea contorsionate, aceste câmpuri magnetice se pot realinia brusc și violent, eliberând cantități mari de energie și particule încărcate în timp ce fac acest lucru, potrivit News Week.

Ne referim la aceste erupții energetice ca erupții solare și ejecții de masă coronală (CME), care pot transfera o parte din energia Soarelui pe Pământ și pot interfera cu propriul câmp magnetic și atmosfera planetei noastre.

Dacă sunt suficient de puternice, erupțiile solare și CME-urile pot interfera cu sistemele electrice, precum și cu sateliții, sistemele de navigație și comunicațiile radio.

La începutul acestui an, un CME a fost creditat că a cauzat căderea unui număr de sateliți SpaceX de pe orbită, după ce i-a făcut să experimenteze o rezistență atmosferică mai mare decât se aștepta.

Pe de altă parte, CME-urile pot provoca, de asemenea, aurore deosebit de uimitoare, numite și luminile nordice și sudice, în locuri unde s-ar putea să nu apară de obicei.

Pe scurt, vremea spațială este important de urmărit, mai ales că Soarele intră acum într-o perioadă de activitate în creștere, ca parte a ciclului său solar care se repetă de 11 ani.

Two large spot groups (2993 & 2994) exist over the NE section of the Sun. They have some magnetic complexity and flare probabilities remain elevated for the next three days. Visit https://t.co/9n7phHb5ok for the latest forecast and updates pic.twitter.com/TIk2WZWY7N