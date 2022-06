Florin Piersic, fază amuzantă cu jurnalista Anca Frumosu de la Realitatea: ”Dacă mă chema pe mine Florin Frumosu...”

Invitat la Realitatea PLUS să ofere câteva cuvinte despre acum regretatul actor Valentin Uritescu, Florin Piersic, în stilul său personal, a oferit o notă de umor cuvintelor sale. Valentin Uritescu a murit în cursul acestei zile, la vârsta de 81 de ani, fiind internat într-un centru specializat, unde primea îngrijiri.

”Ni se alătură maestrul Florin Piersic. Vă mulțumesc pentru intervenție. Mi-aș fi dorit să ne auzim în împrejurări mai vesele. Iată că lumea filmului și lumea teatrului a mai pierdut astăzi o stea. Cum ați primit această veste?”, a întrebat moderatoarea Realitatea PLUS, Anca Frumosu.

”Cum vă numiți, doamnă?”, a întrebat într-un mod neașteptat Florin Piersic.

”Anca Frumosu”, a răspuns moderatoarea.

”Oprește-te, Doamne!”

”Anca Frumosu!”, a exclamat Piersic. ”Dacă mă chema pe mine Florin Frumosu, aveam succes mai mare decât am avut eu în viața mea. Bravo, mi-a plăcut cum ai vorbit și acum am să îți spun exact ce gândesc eu, bine?”.

”Vă ascult, domnule Piersic”, a răspuns Frumosu.

”Oprește-te, Doamne, să îi mai iei dintre noi. Valentin Uritescu? De ce? O minune de om și de artist. L-am avut în emisiunea mea, la Piersic Show. A fost ultima dată când m-am întâlnit față în față cu el. O enciclopedie de teatru era el, cu un umor cu totul și cu totul special. Mai este unul mai puțin la numărătoare. E greu! Am spus mai puțin la numărătoare, pentru că este o melodie, de asta am folosit fraza asta”, a spus Piersic la Realitatea PLUS, afectat de pierderea colegului său de breaslă.

Valentin Uritescu a murit la scurt timp după aniversarea sa

Valentin Uritescu s-a stins din viață vineri seară. Actorul avea 81 de ani, iar ultima zi de naștere a celebrat-o pe data de 4 iunie.

Din câte se pare, Valentin Uritescu se lupta cu o boală degenerativă de la vârsta de 30 de ani, asemănătoarea sindromului Parkinson. Acesta se afla la un centru de îngrijiri modern.

"Îmi pare tare rău că era un actor minunat, dar și un actor foarte drăguț. Chiar mă gândeam acum că a plecat odată cu marele actor francez Jean-Louis Trintignant. Au plecat împreună. Și-a iubit foarte mult meseria, a știut să treacă peste boala sa. Regret teribil, îi era greu oricum, dar pentru noi a lăsat o imagine... De fiecare dată când îl vedeai, zâmbeai", a spus Irina Margareta Nistor la Antena 3.

"A fost un coleg extraordinar, ne-am cunoscut la radio prima dată. Eu nu știam că este bolnav. El săracu', cu boala lui, îi tremura mâna. Eu nu știam de boala lui. Ne-am întâlnit la foarte multe filmări și spectacole. Am filmat cu Gigi Dinică. Un mare artist, toată viața s-a chinuit și a reușit să stea pe scenă și să facă niște roluri excepționale cu foarte mare dificultate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Și ieri a murit nenea Lulescu(actorul Alexandru Lulescu-n.r.). A avut-o alături pe soția lui toată viața, care mereu l-a sprijinit. Mai vorbiți vă rog cu actorii noștri mari. Cât trăiește să i se dea un telefon" ,a declarat actorul Valentin Teodosiu.

"N-a vorbit niciodată despre boala lui. Alături de el i-a fost mereu soția, care așa cum a spus și el, i-a fost un înger. A fost foarte discret, s-a retras din viața publică. Problemele lui erau foarte grave, dar niciodată nu s-a plâns," a declarat jurnalista Ioana Mandache.

