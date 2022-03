Florin Cîțu: ”Economia a fost administrată sub optimal”. Discuții cu premierul Ciucă

Președintele Senatului, Florin Cîțu, a discutat cu premierul Ciucă despre problemele sectorului energetic. Întrebat de reporteri dacă a adus în discuție legea privind securitatea și apărarea națională, Cîțu a negat, spunând că problemele din Energie au fost prioritare în discuție.

”Nu am discutat despre acea lege, am discutat despre legea offshore, despre situația din Energie. Eu am prezentat, ca de fiecare dată, când spun că sunt trei mari priorități ale Guvernului în această perioadă.

În primul rând, starea economică. Dacă nu ai o economie economică, dacă nu gestionezi bine economia, degeaba încerci să ai și alte obiective pentru că nu le vei putea duce la îndeplinire și se leagă exact de ceea ce facem acum. Trebuie să ne concentrăm pentru ca economia să fie bine administrată. Eu am spus-o și repet, fără să arăt cu degetul sau să dau vina pe cineva, în primele două luni de zile, economia a fost administrată sub optimal”, a spus Florin Cîțu.

Acesta a mai enumerat priorități precum criza umanitară și sancțiunile impuse Rusiei.

Procedura parlamentară pentru legea offshore

În legătură cu legea offshore, Cîțu a fost întrebat cât de repede ar putea intra în procedură parlamentară.

”Trebuie întâi să fie făcută tranzacția. Vă dați seama că nu vor începe mâine investițiile. Eu zic că trebuie să avem o lege offshore bună, în interesul statului român, în interesul românilor și, ca de fiecare dată, mai bine măsurăm de zece ori și tăiem o singură dată decât să avem legi pe care să venim după aceea să le modificăm”,

Vasile Dîncu: Dacă Moscova nu va fi oprită acum, stabilitatea statelor din vecinătatea estică este ameninţată

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu a transmis, luni, „dacă Moscova nu va fi oprită acum, stabilitatea statelor din vecinătatea estică este ameninţată”.

„România este determinată să facă mai multe, suntem hotărâţi să creştem bugetul pentru forţele armate de la 2% la 2,5%”, a spus ministrul Vasile Dîncu.

„Blocuri de locuinţe, şcoli, spitale au devenit ruine. Joi noaptea, trupele ruse au atacat cea mai mare centrală nucleară din Europa, provocând un incendiu la o clădire administrativă care, din fericire, a fost stins. Toate aceste acţiuni inumane ne arată gravitatea situaţiei din Ucraina”, a zis Vasile Dîncu.

