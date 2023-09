Flagrantul lui Dumitru Buzatu. Chirieac: "Parcă am văzut o acțiune a FBI. Dacă se uită și alți baroni..."

La scurt timp după ce a primit șpaga, Buzatu a fost oprit în trafic și chestionat cu privire la proveniența sumei masive de bani din portbagajul său. Inițial, el a susținut că banii reprezintă economiile sale personale și că geanta îi aparține. Ulterior, însă, Buzatu și-a schimbat declarațiile și a afirmat că, de fapt, i-a cerut lui Savin un împrumut de 125.000 de lei și nu știa despre suma exactă.

Aflat în platoul România TV, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat filmul capturării în trafic a baronului susținător al lui Firea, nu înainte de a felicita DNA-ul pentru acțiunea amplă, de succes, comparabilă tactic chiar și cu un demers FBI:

"Poate evenimentul ăsta va fi și un avertisment ca să înțelegem, pentru numele lui Dumnezeu, de ce această țară este ultima din Uniunea Europeană în privința infrastructurii. De ce nu se poate construi o șosea în această țară? Din 12 milioane și-a luat cash 10%, 250 000 de euro. Cu taxe și impozite s-a dus la 25%. Și a mai luat și ăla 50%. Că dacă șeful ia 20%, iau și eu 50% profit! Și cu restul de 25% faci șoseaua. Și șoseaua dispare la prima ploaie!

Dar toată această acțiune merită felicitările noastre. Parcă am văzut o acțiune a FBI! Este o mare deosebire față de acțiunea DNA-ului de astăzi și acțiunile acelea înspăimântătoare fără probe, cu abuzuri, desfășurate de același DNA.

Mafia asta n-o dai jos cu una cu două! Cum s-a întâmplat în conducerea unui județ care a stat prea mult timp sub un baron se întâmplă și în alte județe, unele pe lângă București. De ce am salutat faptul că DNA a publicat imaginile? Fiindcă poate în alte județe se uită lumea, se uită și alți baroni indiferent de partid și își mai iau seama! De câteva luni de zile, DIICOT-ul și DNA-ul își fac treaba. Înainte, nu!" a punctat Chirieac.

