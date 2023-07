Filmul „Barbie”, lăudat de fanii chinezi - o șansă rară de a vedea feminismul pe marele ecran

„Barbie” a câștigat aproape 86 de milioane de yuani (aproximativ 11,9 milioane de dolari) în China de la lansarea sa vineri, potrivit platformei chineze de vânzare de bilete Maoyan – plasându-l pe locul trei în topul filmelor la nivel național, scrie CNN.

Deși această cifră este mică în comparație cu succesul fulger al lui „Barbie” în Statele Unite – care a strâns 155 de milioane de dolari pe plan intern în weekend – ar putea crește în continuare pe măsură ce discuțiile pe rețelele de socializare despre film vor lua amploare. Sâmbătă, a fost pentru scurt timp subiectul de top pe platforma chineză Weibo, asemănătoare Twitter, strângând peste 630 de milioane de vizualizări.

Pe Douban, un site popular chinezesc de recenzii (asemănător cu IMDb), filmul are în prezent un punctaj de 8,6 din 10, aproape jumătate dintre spectatori acordându-i note maxime. Secțiunea de comentarii, de asemenea, include laude strălucitoare pentru temele filmului despre feminism, precum și pentru gestionarea sa de către regizoarea Greta Gerwig, cunoscută și pentru „Lady Bird” și „Little Women”.

Câteva recenzii au numit filmul o gură de aer proaspăt, comparându-l cu unele filme chinezești încă pline de roluri de gen învechite și o viziune patriarhală asupra lumii.

„Femeile chineze nu au prea multe șanse să vadă în cinema un film de înaltă calitate, axat pe femei”, se arată într-o recenzie cu peste 20.000 de aprecieri.

Un alt comentariu de top a comparat „Barbie” cu o altă lansare recentă chineză, „Lost in the Stars”, care a primit anterior critici pentru portretizarea stereotipurilor de gen. „Lost in the Stars” a arătat „feminism fals sub privirea masculină”, în timp ce „Barbie” reprezintă „feminismul din perspectivele diverse”, se arată în comentariu, cu peste 18.000 de aprecieri.

Alții au reflectat asupra realităților cu care se confruntă femeile chineze, una remarcând sec că, spre deosebire de SUA, China nici măcar nu pretinde că nu este un patriarhat.

Cu toate acestea, unii au acuzat-o și pe „Barbie” că face doar feminism la nivel de suprafață, subliniind că figura perfectă de păpușă a personajului titular ar putea perpetua și mai mult normele de frumusețe existente. „Nu există nicio gândire nouă despre feminism, filmul este doar o expresie a gândurilor vechi”, a scris o persoană pe Douban.

Mișcările feministe din China s-au confruntat cu numeroase eșecuri de-a lungul anilor din cauza cenzurii și a unei represiuni continue asupra activismului. Dar a rămas și rezistentă; o serie de controverse legate de #MeToo și acuzații de agresiune sexuală au declanșat valuri de dezbateri aprinse online, femeile și susținătorii condamnând inegalitatea de gen înrădăcinată și societatea patriarhală din China.

