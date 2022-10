Filmul accidentului Monicăi Macovei. Probele găsite la fața locului o contrazic

Polițiștii rutieri au stabilit cum s-a produs accidentul rutier în care a fost implicată Monica Macovei și care s-a soldat cu rănirea gravă a unui motociclist. Accidentul s-a produs, sâmbătă, pe drumul care leagă localitatea 2 Mai de municipiul Mangalia, fostul ministru a Justiției, care era la volan, anunțând, la scurt timp, că bărbatul ar fi intrat pe contrasens. Surse apropiate anchetei au declarat însă, pentru Gândul, că probele găsite la fața locului o contrazic.

Mai multe surse au declarat pentru Gândul, că anchetatorii veniți să facă cercetarea la fața locului ar fi ajuns la concluzia că, în curbă, mașina condusă de Monica Macovei ar fi depășit axul drumului și ar fi ajuns pe contrasens.

„Fie șoferița nu a fost atentă, fie a avut viteză prea mare, iar forța centrifugă i-a împins autoturismul pe celălalt sens de mers”, au afirmat sursele citate.

Ca dovadă, spun polițiștii, baia de ulei și radiatorul mașinii conduse de Monica Macovei s-au spart în momentul impactului, iar lichidul din interior s-a scurs pe asfalt. Or, atât petele de ulei, cât și urmele de apă din vasul de expansiune au fost găsite exclusiv pe sensul de mers al motociclistului, care venea dinspre Mangalia și se îndrepta către 2 Mai.

După petele de apă și ulei, pe carosabil s-au observat și „urmele de târâre” ale autoturismului, care, cu roata spartă, a lovit parapetul metalic – situat tot pe contrasens -, iar de acolo s-a oprit pe un spațiu verde.

Un expert autorizat a participat la cercetarea la fața locului

Sursele citate au precizat că polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au adus și un expert autorizat, care a participat la cercetarea la fața locului, pentru nu lăsa loc altor interpretări, mai ales că, spun polițiștii, în zona respectivă nu există camere de supraveghere.

Până acum, Monica Macovei nu a fost audiată. În schimb, a fost deschis un dosar penal in rem, în care se fac cercetări pentru fapta de vătămare corporală din culpă.

Anchetatorii susțin că fostul ministru al Justiției va fi chemat la audieri după ce motociclistul va fi supus unei expertize medico-legale. Deocamdată, însă, acesta se află internat în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Constanța, unde ar fi în stare gravă, dar stabilă.

Ce a declarat, anterior, Monica Macovei

Monica Macovei a transmis un mesaj pe Facebook la câteva ore după ce a fost implicată într-un accident auto.

"Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart.

Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui", a scris Monica Macovei pe Facebook (citește AICI).

