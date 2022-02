Virgil Popescu, plângere penală: Vreau ca toată lumea să vadă exact ce s-a întâmplat. Cer filmarea integrală a incidentului cu George Simion

Virgil Popescu a anunțat că depune o plângere penală la adresa deputatului George Simion. De asemenea, cere filmarea integrală a incidentelor petrecute.

„Am depus o adresă la Camera Deputaților în atenția Secretarului General și al membrilor Biroului Permanent prin care i-am anunțat că voi depune o plângere penală la adresa deputatului George Simion, prin care i-am rugat să îmi pună la dispoziție filmarea integrală a incidentelor petrecute. De asemenea, având în vedere că în semn de protest la gesturile violente de care am avut parte am decis să nu finalizez susținerea discursului de la tribuna Camerei Deputaților îl puteți citi integral aici http://energie.gov.ro/discursul-ministrului-energiei.../”, a fost mesajul lui Virgil Popescu.

Iată ce a declarat Virgil Popescu, luni, în Parlament:

Domnule președinte,

Stimate colege,

Stimați colegi,

Ar trebui să ne aflăm azi în fața unei moțiuni simple, moțiune care ar trebui să fie un instrument de critică paralmentară, în schimb azi ne aflăm în fața unei isterii politice ipocrite. Exact genul de produs pe care doar USR îl poate genera, mimând doar grija față de situația românilor.

Winston Churchill spunea că prețul măreției este responsabilitatea. În contrapartidă ar însemna că prețul mediocrității este iresponsabilitatea. Nimic nu este mai iresponsabil în România decât USR, poate doar AUR. Celor de la USR le plac povețele. Dacă era altceva decât lozinci și propagandă în spatele acestui partid, atunci se vedea ceva în urma voastră după aproape un an de guvernare. Nu s-a văzut nimic, decât o plecare isterică și fără sens.

Un lucru important înainte să le predai altora lecții, trebuie să ai tu temele făcute. Compunerea de azi a USR dovedește că nu și-au făcut temele. Da, traversăm o perioadă complicată generată de creșterea prețurilor la energie la nivel mondial, criza provocată de ”prietenii” noștri de la răsarit. Este o situație pe care nimeni nu și-ar fi dorit-o, și pentru care niciun stat nu a fost mai bine pregătit decât altul. Iar dacă USR era atât de competent, de prevăzător și de bine pus la punct cu politicile publice, ce i-a oprit să ne arate propunerile lor în domeniul combaterii prețurilor ridicate în perioada ianuarie-septembrie 2021?

Haideţi să vedem totuşi ce s-a întâmplat, dincolo de aceste declaraţii. USR a plecat de la guvernare la începutul toamnei, atunci când trebuia să luăm decizii pentru români, în contextul iernii care urma să vină. Nu le-a păsat! Au ales să își urmeze interesul politic, crezându-se niște Terminatori politici, care se vor întoarce ei cândva pe ”cai mari, ca eterni salvatori”. Deși cu puteri limitate, guvernul PNL a reușit să adopte o serie de măsuri prin care ne-am dorit să-i protejăm pe români. Mă refer la compensare și plafonare. Am venit cu aceste măsuri în Parlament, iar ele au primit votul parlamentarilor, inclusiv al celor de la USR, după dezbateri intense în comisii și cu amendamente de la colegii din PSD! Și vreau să subliniez acest lucru: USR a votat legea pe care o atacă în moțiune, ca de altfel noi toți! Dacă era așa de rea legea, de ce nu ați venit cu amendamente în comisii? Vedeți că sunteți ipocriți?! Ba nu, îmi cer scuze, ați avut un amendament, cel referitor la ONG-uri, și care a fost unanim aprobat. Acum criticați plafonarea, pentru ONG-uri este bună, dar pentru cetățeni nu? De asta vă spun că doar mimați că vă interesează românii!

Doamnelor si domnilor,

În situații de criză, efortul se dozează, se intervine treptat în funcție de cum o cere situația, adică ne adaptăm situațiilor. Acum, alături de colegii din Guvern, de prim-ministru și de colegii din coaliție am reușit să identificăm un pachet de măsuri care să îmbunătățească legea și să îi ajute pe români. USR e tot supărat că aveau ei 3 idei fixe despre ce s-ar putea face și aceste idei nu au fost preluate, iar ei nu au forța să le impună, așa că fac postări și moțiuni, doar-doar s-o uita cineva spre ei. În 2 cuvinte acest lucruri se numesc: Tantrumuri politice. În esență: pe de o parte avem oameni care fac, PNL și coalția, pe de altă parte oameni care critică ce fac primii – USR, iată descrierea reală a situației în cateva secunde.

Doamnelor și domnilor,

În luna septembrie, USR și-a luat jucăriile și a ieșit de la guvernare. Nu le-a păsat că se anunța o criză pe zona de energie sau că românii vor fi împovărați. Acum plâng românilor pe umăr cu lacrimi de crocodil, prin exemple lacrimogene despre puterea de cumpărare a familiilor cu mulți copii și a bătrânilor, de parcă ar fi accesat cartea cu tehnici de manipulare și propagandă comunistă. Apoi, vin în Parlament cu un text care nu are legătură deloc cu momentul pe care-l traversăm, și fac tot propagandă.

Domnilor și doamnelor de la USR, în vreme ce dumneavoastră pierdeți timpul tuturor cu isterii politice, noi cei serioși și responsabili, din ministerul Energiei, din Guvern, din instituțiile competente pe zona de energie, căutăm soluții. Poate le găsim mai greu, poate forma lor finală mai are de suferit, poate puteam să facem mai repede și mai bine anumite lucruri, da, pot accepta. Ce nu pot accepta este ca niște oameni cu mize mici, dar orgolii mari să formulzeze astfel de critici, de parcă ei ar avea habar de guvernare. Ați avut ocazia să demonstrați, dar s-a dovedit că practica nu e teoria pe care v-ați imaginat-o voi. Am luat măsuri asemănătoare cu cele ale altor state sau, în comparație cu unele state europene, am adoptat mai multe măsuri pentru a reduce povara de pe umerii cetățenilor. Dar ca să vedeți asta, trebuie în primul rând să renunțați la orgoliul că voi știți mereu mai bine.

Haideți să lucrăm cu materialul „clientului” și să analizăm ce spun cei de la USR în moțiunea lor.

Stimați colegi,

Dacă s-ar decerna premiul – Ipocritul Anului, atunci USR ar câștiga pe loc, la toate categoriile. Sau pur și simplu mincinoși, pentru că USR nu lasă niciodată adevărul să strice o minciună frumos împachetată.

Am avut cu toții ocazia să modificăm legea off- shore? Ce v-a împiedicat? Puteam avea o lege offshore încă din 2016, dar pe dl Ciolos atunci când era doar un „simplu” PRIM -MINISTRU nu l-a interesat. Poate e o întrebare la care ar trebui să răspundeți. Am spus-o de fiecare dată, o mai spun și acum, nu Ministerul Energiei va modifca legea, ea se va modifica prin inițiativă parlamentară!Legea care a transpus Directiva 944 putea să fie adoptată mult mai repede, a fost pe masa Executivului, dar fix atunci ați provocat una dintre cele mai mari crize politice din istoria României, pentru că ”ne credeți pe majoritatea hoți”, o marotă de care pare că nu veți scăpa, ca partid politic, poate niciodată. Nu, nu suntem toți hoți.Pentru Europa accesul la rețea de gaze este ceva normal, pentru mulți români încă este greu accesibil. Am reușit să ne impunem punctul de vedere, am reprezentat interesele României și am convins UE să ne aprobe să folosim banii din POIM pentru dezvoltarea reţelelei de gaze, de care vor beneficia mulți români. De asemenea, Programul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” oferă fonduri pentru dezvoltarea de reţele de gaze naturale, unde vor putea fi depuse proiectele care au rămas în afara POIM. Vorbesc de programul acela de investiții pe care nu l-ați vrut sub nicio formă. Și cu toate acestea acum reprosați lipsa investițiilor ! Unde este logica?Gluma proastă că aș favoriza Rusia vă leagă direct de AUR, cu care ați avut colaborări recente, pentru a destabiliza România. Am serioase îndoieli în schimb despre voi că ați fi incocenți și vă voi arăta acest lucru.Legea compensării și plafonării? Ați votat-o, ați fost la dezbateri, așa că nu mai invocați pactizări absurde. Poate nu ați înțeles ce ați votat, caz în care vă scuzați frumos și nu faceți scandal.Despre Fondul de Modernizare, fie mințiți, fie nu știți să căutați: În afară de proiectul aprobat în luna octombrie a anului trecut, care are ca beneficiar Transelectrica, a cărui valoare este de 22,9 milioane euro, mai sunt 10 proiecte ale CEO, din care 2 depuse: Ișalnita CCGT – suma solicitată din Fondul de Modernizare este de 253.125.302 euro, Turceni CCGT – suma solicitată din Fondul de Modernizare este de 167.504.815 euro. Alte 8 proiecte vor fi depuse în urmptoarele zile având ca obiectiv producerea de energie din surse regenerabile: alți 470.000.000 euro solicitați din Fondul de Modernizare. Pe scurt, valoarea solicitată pentru proiectele individuale depuse este de 890.630.117 euro. Acestor sume li se adaugă schema pentru rețelele electrice în valoare de 1.1 miliarde euro. În total, vorbim de 1,9 miliarde de euro. Mai mult, vor fi transmise în perioada următoare 8 proiecte care au ca beneficiar Transelectrica cu o valoare totală de 393.7 milioane euro.La gaz, USR se pricepe ca baba și mitraliera: cea mai mică producție de gaz a Romgaz a fost în 2016, atunci când guvernarea era asigurată de dl Cioloș (4,2 miliarde de mc). Tot atunci, în 2016, a explodat importul de gaze, după ce în 2014 se renunțase la obligativitatea importului de 30% din Rusia, importul a scazut la 7% din consum, iar în 2015 am avut cel mai mic consum de gaze după închiderea combinatelor chimice în acel an. Aceasta este cauza importului foarte mic la care faceți referire. În schimb, cum și mai ales de ce a reușit domnul Cioloș să genereze foarfeca celei mai mici producții istorice a Romgaz și cea a celor mai mari importuri de gaze ale Românei din 2016?!?; doar USR ne poate răspunde, că doar e președintele lor. Dacă nu știți vă pot spune eu. Dacian Cioloș a ținut artificial prețul producției interne la un preț mare, ca să favorizeze importul la prețuri mai mici din Rusia. Sunt documente ale producătorilor români care solicitau să se renunțe la acest lucru dar…?!? În 2021, Romgaz are o producție mai mare cu 15% decât în 2020 adică de peste 5 miliarde de mc. În locul USR nu aș vorbi de funie…La USR, interesul poată fesul. Ați vrut să-l atacați cu mantă pe Dacian Cioloș și ați scris moțiunea asta împotriva mea, știind că eu chiar cunosc datele. Ziceți în moțiune că nu avem investiții în energie sau că sunt blocate. În Guvernul domnului Cioloș s-a decis extinderea ariilor protejate, fără a se ține cont că acest lucru ar putea duce la blocarea investițiilor din energie. Lansați acuzații cu privire la Centrala de la Iernut. Cereți șefului dumneavoastră de partid! Contractul și detaliile acestuia au fost stabilite de către guvernarea Cioloș. Dacă astăzi lucrările au fost blocate de consorțiul selectat la acel moment, atunci vina nu este a actualei conduceri a ministerului. Tot despre Iernut îl puteți întreba pe domnul Sincă pentru a primi toate detaliile. Îl știți foarte bine, a fost numit secretar de stat în Ministerul Energiei la propunerea USR. De ce s-a ocupat dl Sinca? Vă spun eu: exact de problematica Iernut! Chiar a fost și s-a pozat la Iernut, apoi a anunțat pe Facebook că a rezolvat problema la CE. Dar ca să vă raspund la întrebare, discutând și negociind cu Ministrul Energei din Spania, situația se va debloca și aici. Adică deblocăm ce ați încurcat voi atunci cand nu erați USR, ci pe persoană fizică.Apropos de dl Cioloș și de liderii USR: nu vă e rușine obrazului când vorbiți de numiri politice în Energie? Domnul Sorin Boza, fostul director al CE Oltenia, a cauzat un prejudiciu de peste 600 de milioane de lei. Domnul Boza a fost numit în funcția de director în 2016 de către Dacian Cioloș, actualul șef al USR. Prejudiciul a fost descoperit de corpul de control al ministrului, confirmat de ÎCCJ, iar raportul a fost cel care a stat la demiterea acestui domn. Și încă ceva, respectivul domn a fost director fără să fie pe lista scurtă de selecție în procedura derulată pe OUG 109. Câtă ipocrizie din partea unui partid în care politica se face în familie sau pe prietenie, să facă acuzațiile pe care le face USR în isteria această politică manifestă! Dar ce pretenții să ai de la USR, partidul care a dat un ministru care se laudă că el nu promovează acte normative cu bugetele operatorilor din subordine sau cu oameni care se contrazic singuri pe Facebook apropos de liberalizarea pieței de gaze și energie electrică.

Doamnelor și domnilor,

Atât eu cât și colegii de la minister și de la Guvern nu am stat nepăsători, ci am încercat în permanență să găsim cele mai bune soluții pentru a-i proteja pe români în fața acestei crize. Nu sunt un ministru îngropat în hârtii, pe un scaun călduț, departe de realitatea din casele oamenilor și din companii.

Nu stăm nici în genunchi, nici în poziție de drepți în fața UE, în domeniul energetic, așa cum încearcă unii să spună. SUNTEM PARTENERI! Ne urmărim interesele naționale. Fiecare țară trebuie să poată avea grijă de ea însăși: Germania, Franța, Polonia și alte state membre își văd interesul! Și România face la fel. Vom obține de la UE beneficii suplimentare pentru zonele de „Tranziţie Justă”, pentru Valea Jiului, Gorj, precum și alte zone afectate de restructurări și de schimbările din industrie care afectează toate statele.

Negociem cu UE, dar ne uităm permanent la ce este important pentru România și ce avem noi de câștigat, iar interesul nostru este consolidarea capacităților de producție proprii.

Ca ministru al Energiei am urmărit obiective importante: investiții, dezvoltarea de capacități de producere a energiei verzi, atragerea de investitori, protejarea cetățenilor și adoptarea măsurilor sociale, acolo unde este nevoie, pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Am susținut că decarbonare fără nuclear nu este posibil, și faptul că România are nevoie de gaz în perioada de tranziție.

Spre deosebire de USR, care doar spune ce ar dori să facă într-o lume ideală, dar niciodată nu reușeste să și facă în realitate, eu am modificat cadrul legal care exista și care a pus piedică investițiilor, respectiv OUG 114, pe care am abrogat-o, oprind trimiterea la CJUE a cauzei de infrigement ce fusese deschisa asupra Romaniei. În primele 3 luni ca ministru al Energiei au fost adoptate o serie de OUG-uri prin care am deblocat situațiile urgente și arzătoare de la CEH, CEO. M-am asigurat că merge mai departe schema de ajutor de stat pentru energointensivi, prin care am acordat peste 1 miliard de lei în anii 2019 și 2020, pentru, întreprinderi mari în diverse sectoare energointensive și care, datorită acestui ajutor, au reușit să își mențină competitivitatea și să continue să fie activi în circuitul economic.

Am reașezat dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă pe drumul corect al parteneriatului strategic și pentru securitate al României, anulând și închizând definitiv negocerile cu chinezii și reluarea proiectului având drept parteneri SUA, Canada și Franța.

Am făcut mai mult pentru domeniul nuclear românesc decât o să poată înțelege vreodată USR:

Am semnat în SUA memorandumul prin care România va avea tehnologie şi expertiză americană atât pentru Reactoarele 3 şi 4, cât şi pentru retehnologizarea Unităţii 1, păstrând tehnologia CANDU 6, în cadrul unui consorţiu euro-atlantic. Separat de acordul parafat, am reuşit să identificăm interesul SUA şi pentru o componentă de finanţare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic – inclusiv energie nucleară şi gaz natural lichefiat şi din domeniul infrastructurii – rutieră, cale ferată, depozite de gaze, printr-un Memorandum de Înţelegere cu Exim US.

Mai mult, România va construi primul reactor modular de mici dimensiuni american, în urma unui acord istoric dintre țara noastră și SUA. Implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) de tip NuScale în România înseamnă securitate pentru țara noastră din toate punctele de vedere. Vă deranjează acest lucru dragi colegi de la USR?

Sub conducerea mea, pentru prima dată, companiile din energie și-au asumat proiecte de investiții pe 5 ani cu termene clare. Acest lucru a fost făcut în urma aprobării exceptării de la obligativitate a tranzacționării pe OPCOM a energiei produse de unitățile nou înființate.

Complexul Energetic Oltenia are un plan de restructuare aprobat și are un viitor stabil în față. Mai mult, CEO are două proiecte: Construcția unei centrale electrice pe gaz natural de aproximativ 475 MW la Turceni și Construcția unei centrale electrice pe gaz natural de aproximativ 850 MW la Ișalnița, cu un CAPEX total de peste 800 milioane de euro. Aplicațiile au fost depuse după ce Comisia Europeană a aprobat planul de eficientizare al Complexului Energetic Oltenia și ajutorul de stat de 2,66 miliarde euro pentru realizarea acestui plan. Imi reprorțați că sunt cel mai longeviv ministru? Negocierea cu Comisia a programului de restructurare a început în 2020 și s-a terminat pe 26 ianuarie 2022. În energie lucrurile nu se fac de pe o zi pe alta.

La CEH și în Valea Jiului, lucrurile încep să se organizeze, exact în sensul a ceea ce am tot discutat cu reprezentanții minerilor: o tranziție etapizată, justă, prin care nimeni nu este lăsat în urmă. Un nou Complex Valea Jiului, format din cele 4 mine în procedură de închidere până în 2032 și Temocentrala Paroșeni, care va avea și un grup pe gaz, iar grupul pe cărbune va fi folosit pentru neutralizarea cărbunelui extras din cele 4 mine. Deasemenea acolo va funcționa și o mincrohidrocentrală. Am semnat un acord pentru înlocuirea cărbunelui pentru Centrala de la Paroșeni cu peleți, care au o capacitate energetică mare și sunt prietenoși cu mediul. În cadrul acordului este inclus și o fabrică de producție a peleților la Paroșeni, ceea ce demonstrează că facem acțiuni concrete pentru decarbonare și pentru o tranziție justă în zonele afectate de phase-out-ul cărbunelui.

Legea din decembrie, Ordonanța urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale, generează o mică revoluție în sectorul energetic:

permite primăriilor să cofinanțeze extinderea rețelelor de gaze naturale:prosumatorii (200 KW) vor beneficia de compensare cantitativă, iar furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționa energia electrică, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW.branșare gratuită la rețelele de energie și gaze naturale pentru toți clienții casnici.Posibilitatea inchierii de contracte bilaterale in piata de energie care sa duca la predictibilitate si stbilitate a preturilor.

Am crescut capacitatea de extracție a gazelor și am finalizat stația de Uscare Gaze de la Bilciurești. Ne-am propus ca până prin 2025 să avem peste 4 miliarde de metri cubi capacitate totală de stocare și să ajungem la o capacitate totală de extracție de peste 40 miliarde cubi și de injecție de 30 milioane de metri cubi

Sub mandatul meu, România a devenit membru oficial al Forumului Internațional pentru Energie (IEF). Acest statut este o dovadă a angajamentului nostru de a dezvolta în continuare securitatea energetică națională și regională, stabilitatea pieței și de a îndeplini obiectivele pe care le-am convenit pentru decarbonizare și sustenabilitate.

România a devenit o voce importantă în UE și în afară în domeniul Energiei. Am avut discuții constante și am susținut că fiecare țară trebuie să își decidă propriul mix energetic, de aceea am reușit de când sunt ministru al Energiei, cu ajutorul colegilor, să includem gazul în viitoarele investiții. Da, în combinație cu hidrogenul, despre care unii colegi din USR spuneau că este o ”prostie„. Am susținut că decarbonare fără nuclear nu se poate, iar decizia recentă de includere a nuclearului în Taxonomia UE arată că vocea României contează.

Există proiecte mari la care România poate fi parte și din care putem avea de câștigat și pentru aceste proiecte mari ne luptăm și eu și colegii mei din minister, oamenii din sistemul energetic: Am susținut includerea infrastructurii de transport oferită de Interconectorul dintre România-Bulgaria şi gazoductul BRUA în planul de extindere a Coridorului Sudic de gaze către Balcani şi Europa Central. Totodată, am transmis membrilor Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de gaze sprijinul constant al țării noastre pentru acest proiect și pentru planurile sale de extindere. Ne-am arătat deschiși față de o posibilă colaborare dintre România, Azerbaijan și Georgia pentru a construi împreună un cablu submarin pentru transportul energiei electrice, pe sub Marea Neagră. Totodată, România sprijină, ca stat membru, creșterea cantităților de gaze azere importate în Europa ca parte a procesului de diversificare a surselor de gaz la nivel european. Intenție confirmată clar și de comisarul european pe energie Kadri Simson.

Nu lasam deoparte nici pe fratii nostri din Republica Moldova si pregatim un memorandum de colaborare stransa in doemniul energetic si suntem vocea lor in toate forurile europene si nu numai.

În PNRR am reușit ca domeniul Energiei să aibă o alocare estimată în prezent la 1,62 miliarde euro și o perioada de implementare până în august 2026. Digitalizarea și tranziția către surse regenerabile de energie, cât și investiții în noi capacități pentru producția de electricitate din surse regenerabile cu adresabilitate preponderent catre IMM-uri, este unul dintre punctele din PNRR. Este o schemă de susținere de instalare a centralelor de producție energie electrică din surse RES – Solar – Eolian – 950 MW în valoare de 460 milioane euro. Termenul de lansare a apelului competitiv este 31 MARTIE 2022.

Cu privire la infrastructura de distribuție de gaz natural în combinație cu hidrogenul verde, precum și capacități de producție de hidrogen verde și/sau folosirea acestuia pentru stocarea energiei electrice, termenul de lansare a apelului competitiv este T2 2023 respectiv Q2 2022, Vorbim despre o investiție de 400 milioane EURO în 1870 km de infrastructură.

În ceea ce privește investitiile în capacități de producție flexibile și eficiente de energie electrică și termică, pe gaz, pregătite pentru atingerea unei decarbonări adânci, vorbim despre o sumă disponibilă de 300 milioane euro. În acest caz, termenul de lansare a apelului de proiecte este T2 2022. Din punctul de vedere al domeniului energetic putem spune că suntem în grafic cu implementarea PNRR.

Stimați colegi,

Știu că românii sunt sătui să se profite de ei în crize și sunt temători de ce va urma. Nu vor fi profitori pe spinarea românilor în criza energiei, iar statul nu va ieși câștigat din această criză pe spinarea oamenilor – așa cum se spune. Ideea că cineva profită de această criză a prețurilor ca să umple buzunarele unei clientele politice – așa cum am văzut că vehiculează – așa-ziși experți – în dezbaterea de la televiziuni și în mediul online, este o minciună.

Este o intoxicare care nu face decât să agite spiritele, cu fake-news-uri care cresc nemulțumirea oamenilor și curentul extremist care promite soluții miraculoase și rezolvări peste noapte.

Fac apel la români să rămână obiectivi , să se informeze, să aibă încredere că orice nedreptate poate fi soluționată și există autorități care pot interveni. Dacă pe piață există companii care acționează fără onestitate , vor fi puse să dea banii înapoi și vor fi sancționate.

ANPC, ANRE au dat amenzi și sancțiuni agenților economici care nu respectă legea.

Da au fost furnizori care nu au respectat legea și USR NU mă va face să NU spun acest lucru. Voi cei din USR văd că nu vreți să recunoașteți acest lucru. Cine nu vă lasă să spuneți evidența constatată de ANRE și ANPC ? Aveți interese ascune ?

USR uneori nu poate, alteori nu știe. În acest caz, nici nu poate, nici nu știe. În pofida oricăror acțiuni propagandistice, ale USR sau AUR, Ministerul pe care îl conduc va continua să-și facă treaba și va veni mereu în fața Parlamentului și a țării pentru a explica măsurile pe care le luăm.

Oricât de mult îi deranjăm pe unii sau pe alții, pe controlorii lor sau grupurile de interese pe care le reprezintă, acționăm ca să asigurăm independența și securitatea energetică a României. Acest lucru nu este negociabil pentru mine.

În rest, sper că USR va depăși aceste tantrumuri politice și măcar va încerca să se comporte ca un partid responsabil pe viitor, deși, dacă experiența recentă ne arată ceva, sunt șanse foarte slabe pentru ca acest lucru să se întâmple!

În final era să uit un lucru pentru colegii amatori de fake newsuri. NU VINDEM HIDROLECTRICA și nici o companie din energie. Statul va rămâne acționar majoritar în toate companiile din energie, asta am spus tot timpul și ne-am asumat-o în programele de guvernare din 2019, 2020 și 2021, cu toate că în 2020 voi cei din USR nu prea ați fost de acord cu asta. Oare de ce?

Vă mulțumesc!



