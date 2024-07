Fiica lui Ion Țiriac s-a angajat. Cu ce se ocupă Natalia Ioana Țiriac - Foto în articol

După ce şi-a încheiat studiile în Statele Unite ale Americii, Ioana Țiriac nu a vrut să se ocupe de afacerile familiei și s-a hotărât să se mute în Dubai. Astfel, fiica miliardarului Ion Țiriac s-ar fi angajat ca agent imobiliar, în cadrul unei firme celebre și pare că are și succes. Sophie Ayad, mama ei, a dat-o în vileag și a postat la story, pe contul de Instagram, o imagine cu fiica ei.

Ioana Țiriac, agent imobiliar în categoria "Superstar"

Natalia Ioana Țiriac apare împreună cu alături de alţi agenţi imobiliari de top. Aceştia au fost trecuţi la categoria "Superstar". Sophie Ayad este foarte mândră de reuşita fiicei sale, care va împlini în curând 27 de ani

Ion Țiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari și a redevenit în 2024 cel mai bogat român. Sophie Ayad şi Ion Ţiriac s-au cunoscut în anul 1994, în contextul în care miliardarul român era rezident în Germania şi avea licențele turneelor de tenis din mai multe orașe, precum Hanovra, Stuttgart şi Essen. Sophie Ayad este cu aproape 31 de ani mai tânără decât Ion Ţiriac, iar din relația lor a rezultat doi copii, Ioana și Karim. Ion Ţiriac are trei moștenitori legitimi, respectiv Ion Alexandru Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac, precum şi Ioana Natalia Ţiriac.

Ce zicea Ion Țiriac despre fiica sa

"Bănuiesc că este un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa …nu e meritul meu absolut deloc”, a declarat Ion Țiriac.

"Eu nu i-am dat foarte multe sfaturi, pentru că nu am fost prea mult pe acasă, dar cred că s-a uitat şi prin dreapta şi prin stânga şi sper că a luat numai lucruri bune, că de rele suntem sătui", a spus Ion Țiriac, într-un interviu acordat pentru Antena Stars în urmă cu ceva timp.

