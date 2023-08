Fiat vrea să facă concurență Daciei Spring prin electrificarea modelului Panda

Stellantis NV, grupul auto format din fuziunea dintre Fiat Chrysler şi PSA Peugeot, vrea să lanseze un nou model electric cu preţ accesibil, inspirat de Fiat Panda, pentru a atrage clienţii interesaţi de mobilitatea verde. Conform Agerpres, acesta ar fi al doilea vehicul electric ieftin din portofoliul său, după cel al mărcii Citroen, care va fi disponibil de anul viitor.

Noul model electric ar urma să fie prezentat în iulie 2024 şi ar costa sub 25.000 de euro, potrivit directorului mărcii Fiat, Olivier Francois. Acesta a declarat pentru Bloomberg că “Există o nevoie reală pentru mai multe vehicule electrice accesibile”.

⚡️ Fiat Panda EV ⚡️



Set to become a cheap electric car for the masses, the new Panda is expected to be heavily influenced by 2019’s Centoventi concept car (seen here) with more of an SUV-like design than the old ICE Panda. pic.twitter.com/rfZ3pss1MZ