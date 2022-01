FC Barcelona - Real Madrid, SUPERCUPA SPANIEI. Primul EL CLASICO din 2022, LIVE pe DC NEWS de la 21:00

Partida se joacă la Riyadh, în Arabia Saudită, și face parte din turneul Supercupei Spaniei, care cuprinde cele două semifinale, Barcelona - Real Madrid și Atletico Madrid - Ahletic Bilbao, și o finală între cele două câștigătoare, scrie Digisport.ro.

Echipele Probabile:

Barcelona: ter Stegen - Dest, Pique, Lenglet, Alba - Nico, Busquets, Gavi - Dembele, L. de Jong, Depay

Real Madrid. Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius

Ancelotti şi-a avertizat jucătorii înainte de meci

"Pregătim această confruntare cu entuziasm și cu atitudinea potrivită. Încercăm să câștigăm Super Cupa, care este primul trofeu al sezonului. Este un meci în care se poate întâmpla orice. Trebuie să fim la capacitate maximă, pentru că suntem conștienți că înfruntăm un adversar puternic.

Barcelona a avut probleme mai mari decât noi în acest sezon, dar clasamentul din La Liga nu contează în acest moment, ambele echipe luptă pentru trofeu. Mă aștept la un meci echilibrat, precum cel de pe Camp Nou, din prima jumătate a sezonului. Nu există o favorită, acest meci va fi ca o finală.

Am anumite semne de întrebare în privința echipei de start. Carvajal a revenit după accidentare și este bine, dar trebuie să-l evaluăm. Am la dispoziție niște jucători mai proaspeți, precum Rodrygo și Asensio. Cred că ne vor ajuta foarte mult. Echipa arată bine în acest moment, am văzut multă dorință din partea jucătorilor înaintea unui meci important.

Aș fi îngrijorat dacă jucătorii cred că suntem favoriți. Dar nu cred că este așa. Ei știu că trebuie să dăm totul pentru a câștiga. Îmi place echipa Barcelonei, are identitate. Cred că vor deveni mai buni. Nu am urmărit multe meciuri ale Barcelonei, dar cred că echipa are calitate sub conducerea lui Xavi. Au jucători tineri de mare viitor, dar și veterani precum Busquets, Pique sau Alba contribuie foarte mult", a spus Carlo Ancelotti, în cadrul unei conferințe de presă.

Conform footmercato, cele două rivale eterne din "El Clasico" urmează să primească fiecare câte 6.8 milioane de euro pentru meciul de pe King Fahd International Stadium. Dacă una dintre cele două câștigă și competiția, va ajunge la un total de 12 milioane de euro.

