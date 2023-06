Fabrica Clujana se redeschide publicului ca spațiu cultural. Ce vor putea vedea cei interesați

Asociația Create.Act.Enjoy va redeschide Fabrica Clujana cu spectacolul imersiv de tip promenadă IN BETWEEN HOMES, spectacol produs în cadrul proiectului european Ulysses: European Odyssey (UEO), împreună cu Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca și Facultatea de Teatru și Film Cluj-Napoca.

Cele șase reprezentații ale spectacolului sunt programate în 7, 9, 13, 14, 15 și 16 iulie la Fabrica Clujana, iar intrarea este liberă, în baza unei rezervări de bilet cu valoare 0, conform thewoman.ro.

IN BETWEEN HOMES propune o experiență unică pentru peisajul teatral clujean: nouă spații diferite pe care fiecare spectator le va parcurge pentru a urmări și a medita asupra migrației românilor și a efectelor pe care aceasta le are asupra celor rămași în țară. În plus, spectacolul oferit vorbește despre felul în care familiile transnaționale identifică noi modele de co-prezență și de păstrare a spațiului de siguranță, suport și intimitate, în ciuda faptului că trăiesc în mai multe lumi. Exercițiul empatiei devine vital într-o astfel de despărțire, atât de comună și de apropiată pentru mulți dintre noi.

Experiența teatrală labirintică invită la reflecție asupra modurilor în care gestionăm și negociem relațiile cu ceilalți și cu noi înșine, distanțele și obstacolele pe care le întâlnim, cum ne raportăm la promisiuni, speranțe și, în general, la o posibilă lume mai bună.

Fabrica Clujana, redeschisă pentru prima dată pentru publicul larg

Este pentru prima dată când emblematica fabrică din Cluj-Napoca va fi deschisă publicului larg ca spațiu cultural-comunitar. Cei 1500 de metri pătrați puși la dispoziția echipei formată din peste 40 de artiști și lucrători culturali, prin parteneriatul cu Clujana și Consiliul Județean Cluj, vor fi reinterpretați sub forma unei călătorii imersive prin nouă spații performative, expoziționale sau interactive.

Timp de două săptămâni, prin demersul artistic al Asociației Create.Act.Enjoy, Fabrica din Piața 1 Mai va fi reactivată și redată comunității într-un mod neconvențional. IN BETWEEN HOMES dorește să reprezinte un model de bune practici care să atragă atenția asupra importanței conservării spațiilor istorice pentru Cluj-Napoca, dar și asupra modului în care reactivarea lor culturală contribuie la starea de bine a comunității.

Spectacolul face parte din proiectul european ULYSSES: EUROPEAN ODYSSEY (2022-2024), în cadrul căruia 18 orașe din Europa și Turcia (Atena, Trieste, Vilnius, Budapesta, Marsilia, Paris, Berlin, Lugo, Copenhaga, Istanbul, Cluj, Zurich, Groningen, Eleusis, Oulu, Lisabona, Dublin, Derry) creează evenimente artistice care răspund și se inspiră din unul dintre capitolele legendarului roman ULISE de James Joyce. Spectacolul de la Cluj-Napoca este inspirat de capitolul 11 – Sirene, tradus prin perspectiva problemei sociale a migrației.

„Spectacolul nostru propune revizitarea acestui capitolul din perspectiva migrației românilor în afara țării și, mai exact, a efectelor acestor plecări asupra familiilor. Promisiunea unei vieți mai bune în Vest poate reprezenta cântecul sirenelor, așa cum studiile recente despre familiile transnaționale subliniază faptul că motivul de ansamblu care reunește idealurile celor care părăsesc România se referă la nevoia unor condiții mai bune de viață.

Spectatorul, numit mai degrabă participant, este invitat să intre în spectacol și să aibă o relație mult mai directă cu acesta. Spre deosebire de un spectacol tradițional de teatru, aici nu mai există separarea dintre scenă și sală și nici nu mai avem un spațiu unic de desfășurare a acțiunii scenice (de unde și denumirea de teatru de tip promenadă). Practic, vorbim despre o serie de spații în care spectatorul intră ca într-o serie de instalații artistice a căror poveste capătă sens împreună, ca într-un soi de colaj teatral: fiecare dintre aceste spații are o tematică, o atmosferă, un decor propriu, o dramaturgie și actori. Vor exista atât spații în care experiența va avea o durată anume de timp, dar și spații în care spectatorii vor putea rămâne cât timp doresc.” a spus Andreea Iacob, regizoarea spectacolului IN BETWEEN HOMES.

