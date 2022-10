Eugenie Bouchard face senzație la Cluj după ce a răspuns la o provocare: „Frec menta”, „Rupe-i fâşul!” - Video

Eugenie Bouchard (28 de ani) a ”învățat” mai multe expresii printre care: „Rupe-i fâșu’!”, „Mă îmbăt cu apă rece!”, „Mi-am luat nasul la purtare!”, „Rupe-i fâşul!”, „Frec menta!”, „Mi-e frică şi de umbra mea!”, „Umblu cu cioara vopsită!”.

Clipul postat pe rețelele de socializare face furori, fanii amuzându-se teribil.

VIDEO

Cine este Eugenie Bouchard

Genie Bouchard a jucat finala la Wimbledon în 2014, după ce a trecut în semifinale chiar de Simona Halep. Canadianca a fost apoi învinsă în meciul pentru trofeu de cehoaica Petra Kvitova. Bouchard a mai jucat semifinale la alte două turnee de Mare Şlem, tot în 2014, la Australian Open şi la Roland Garros. Cea mai bună clasare a sa în clasamentul WTA a fost locul 5, devenind prima jucătoare din Canada care a atins această performanţă.



Cu opt finale WTA şi un titlu în palmares, Bouchard a trecut prin momente grele cauzate de accidentări care au ţinut-o departe de terenuri aproape un an. Ea şi-a început revenirea şi ocupă acum locul 511 în ierarhia mondială. Eugenie Bouchard va juca la Cluj în calificări, pentru a aduna cât mai multe meciuri.

Eugenie Bouchard, încântată de Cluj, România

"Sunt extrem de încântată să fiu aici, la Cluj. Toată lumea are mare grijă de noi, hotelul la care stăm este chiar vizavi de BT Arena, ceea ce e foarte eficient pentru noi. Organizatorii au făcut o treabă foarte bună. Vreau să joc la câte de multe turnee în acest sezon. Am participat doar la cinci de când am revenit în circuit. Turneul din Cluj este o oportunitate foarte bună pentru mine şi mereu mi-am dorit să vizitez o ţară în care nu am mai fost. Am mai spus deja cât de minunată mi se pare România, iar Cluj-Napoca este un oraş plin de viaţă. Am reuşit să mă plimb şi să servesc masa la câteva restaurante din oraş şi sper să am timp să mă bucur în continuare de Transilvania în următoarea săptămână", a declarat, potrivit comunicatului, Eugenie Bouchard.

Rusia va avea o finalistă la simplu în turneul de tenis Transylvania Open

Rusia va avea o finalistă la simplu în turneul de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari şi găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca, având în vedere că Anastasia Potapova şi Ana Blinkova vor fi adversare în penultimul act.



Potapova (48 WTA), a patra favorită, a trecut vineri de maghiara Anna Bondar cu 7-5, 3-6, 6-1 în sferturile de finală, în timp ce Blinkova (138 WTA), venită din calificări, a reuşit să o învingă pe a doua favorită a turneului, ucraineanca Anhelina Kalinina, cu 6-7 (7), 6-1, 6-3.



Cele două rusoaice s-au întâlnit până acum o singură dată, în 2018, la Trnava (Slovacia), Blinkova câştigând în primul tur cu 7-6 (3), 7-5.



Cealaltă semifinală le va opune pe italianca Jasmine Paolini şi pe chinezoaica Xiyu Wang. Asiatica, a şaptea favorită, care a eliminat anterior două românce, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, a trecut vineri de spaniola Nuria Parrizas Diaz, cu 6-1, 7-6 (5). Paolini s-a impus în faţa germancei Jule Niemeier cu 7-5, 7-5.



Rusia va avea două reprezentante şi în finala de dublu, Kamila Rahimova şi Iana Sizikova, care au câştigat cu 6-2, 1-6, 13-11 în faţa perechii Viktorija Golubic (Elveţia)/Xinyun Han (China), după ce au salvat o minge de meci.

