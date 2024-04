”Nu mi-e frică de moarte". Monica Tatoiu, anunțată, din greșeală, că are cancer: Fiecare zi e importantă

"Trebuie să merg să-mi fac toate analizele, dar mi-e groază. La vârsta asta îți mai găsește câte ceva și nu vreau să mai știu. Acum ceva timp am făcut o mamografie și au încurcat-o cu a altei femei bolnave. Am fost anunțată că am cancer la sân. Dar eu nu am probleme, nu mi-e frică de moarte. Am mai făcut una, nu aveam nimic. Apoi m-au sunat de la spital că le-au încurcat. Problema a fost cu acea femeie care avea cancer și i-a ieșit că e sănătoasă. Fiecare zi e importantă în astfel de cazuri”, a declarat Monica Tatoiu pentru cancan.ro.

Însă acest diagnostic greu nu îi este străin. La 23 de ani, a aflat că suferă de cancer de col uterin. "Mi-am facut niște analize și doctorul mi-a zis: Puteți să muriți în orice clipă!", spunea femeia de afaceri pentru revista "The One". Boala a recidivat în 2010, însă a reușit să o învingă.

Cum se simte după operația suferită la picioare

"Merg mai bine, la fel ca acum 20 de ani. Din cauza durerilor la șold, am forțat pe piciorul stâng, care s-a deformat. Ajunsese să se scurteze. S-a format ca un arc, în loc să fie drept, s-a îndoit. Cam 1,5 cm lipseau, iar când mergeam mă legănam. Trebuia să port talonete. Acum, singura problemă pe care o am e atunci când cobor. Urci cu inima, cobori cu genunchiul, așa se spune. Și mă doare, trebuie să am tot timpul o balustradă. Nu am muculatura așa cum trebuie la piciorul stâng. Mi-am pus o proteză personalizată. Dar, într-o lună, voi rezolva și asta. Am fost la scufundări și mi-a fost foarte bine", a mai povestit Monica Tatoiu pentru sursa citată.

