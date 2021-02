Eroul din „Hotelul Rwanda”, ostatic în țară. „Am încetat să mai fiu rwandez”

Conform CNN, bărbatul de 66 de ani a fost arestat în august 2020 și este judecat pentru nouă capete de acuzare, incluzând finanțarea terorismului, ucidere ca act de terorism, crearea unei grupări armate sau apartenența la o grupare teroristă.

În timpul procesului, actorul care este critic la adresa președintelui Paul Kagame a spus că vrea să fie identificat drept cetățean belgian răpit de autoritățile rwandeze, fără drept de a-l reține. „Sunt cetățean al Belgiei. Sunt aici sub formă de ostatic”, a transmis Paul Rusesabagina. „Când am ajuns în Belgia, am predat pașaportul și buletinul rwandeze. Am încetat instant să mai fiu rwandez, însă am devenit ceea ce ați numi un orfan în grija ONU”.

