Episodul cu ”telefonul prefectului și greva STB”. Nicușor Dan, tăcere totală, iar prefectul încă nu a explicat cum vorbește cu primarul în caz de forță majoră

Prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, a declarat joi că a încercat să ia legătura încă de miercuri cu Nicușor Dan, având informații despre greva STB care se pregătea pentru această dimineață, însă edilul Capitalei i-a răspuns la telefon abia azi-dimineață: „Telefonic, am reușit să iau legătura doar în această dimineață, după ora 6.00, cu domnul primar general. Am încercat și în cursul serii (n.r. de miercuri) să-l sun pe domnul primar. Aveam semnale (n.r. despre greva de joi), am discutat cu diverse autorități încă din cursul serii, domnul primar general nu mi-a răspuns aseară, mi-a răspuns după ora 6.00 dimineața.”

Joi seară, primarul Nicușor Dan a fost invitat la TVR 1, unde, spre finalul apariției sale, a avut o intervenție telefonică purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, care a făcut următoarele precizări: „Greva, trebuie spus de la început, nu are nicio legătură cu PSD. Dacă primarul Nicușor Dan nu își poate masca incompetența și simte nevoia să dea vina pe cineva, acest cineva nu este nicidecum PSD. În primul rând, ar trebui să-și pună întrebarea de ce au intrat niște oameni în grevă, ce a făcut sau ce ar fi trebuit să facă pentru ca acest lucru să nu se întâmple, pentru că a generat o stare de disconfort pentru bucureșteni!”

„O singură întrebare am pentru domnul Oprea. Sunteți de acord cu această grevă sau nu? Și ce le spuneți dumneavoastră sindicaliștilor de la STB, să iasă mâine cu autobuzele, tramvaiele în trafic sau nu? Doresc poziția oficială a PSD”, a intervenit Nicușor Dan.

„Poziția oficială a PSD-ului este că dumneavoastră aveți o responsabilitate”, a început Radu Oprea să spună, moment în care primarul general l-a întrerupt:„Nu, nu, nu! V-am întrebat ceva!”

„Vă rog să-l lăsați să răspundă”, a intervenit, ulterior, moderatoarea.

„Ieri (n.r. miercuri, 19 ianuarie), cred că ar fi trebuit, spre exemplu, să luați legătura cu doamna prefect, care v-a sunat și cu care nu ați discutat”, a spus Radu Oprea.

„Nu, nu evitați întrebarea!”, a spus Nicușor Dan. „Răspundeți la ce v-am întrebat”, a subliniat acesta.

„Există o responsabilitate a dumneavoastră personală”, a continuat Radu Oprea. „Nu este nicio legătură cu PSD”, a reiterat acesta. „Nu evitați întrebarea”, a revenit Nicușor Dan. „Nu evit nicio întrebare. Eu vă spun ce ar fi trebuit să faceți”, a zis Radu Oprea.

Schimbul de replici a continuat, cei doi vorbind unul peste celălalt.

DC News a transmis o solicitare către Prefectura Capitalei cu privire la modul în care dialoghează prefectul cu primarul. Vom publica răspunsul când îl vom primi:

„Prin ce metodă comunică prefectul cu primarul? Vă întreb în contextul în care Prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, a spus că l-a sunat pe Nicușor Dan să-l informeze, încă de asearaă de greva STB, dar că nu a răspuns. Și voiam să vă întreb cum se comunică oficial în astfel de situații? Ce se întâmplă dacă este cutremur sau ceva mai grav? Primarul nu află dacă nu răspunde la telefon? Sau dacă nu poate răspunde el, este obligat să-și delege atribuțiile cuiva? Exista un mecanism instituțional în astfel de situații astfel încât primarul să răspundă prefectului?



Nu ar trebui să existe două telefoane - unul personal și unul pentru probleme de genul acesta de forță majoră? Există un mecanism instituțional privind apelurile telefonice?”.

Nicușor Dan trimite executorii judecătorești în autobazele și depourile STB

Primarul general al Capitalei a spus că vineri dimineața vor merge executorii judecătorești în autobazele și depourile STB.

„Tribunalul București, care a spus că această grevă este ilegală și a spus că trebuie reluată activitatea, deci este o hotărâre a instanței care poate să fie atacată cu apel, dar până atunci este executorie. (...) Pentru ca lucrurile să fie și mai oficiale, mâine dimineață (n.r. vineri dimineață), adică un executor judecătoresc se va prezenta la autobază și de depou și va înștiința oficial că există această hotărâre executorie și că cine nu respectă săvârșește o infracțiune în mod individual. Da, deci nu mai este în contextul de azi dimineață, în care niște oameni au putut să pretexteze că este un protest spontan, individual, dar și noi știm și avem toate dovezile și am făcut plângeri penale pentru asta, că a fost organizat de liderii de sindicat, mai precis domnul Petrariu”, a spus, la TVR 1, Nicușor Dan.

Acesta a mai spus că decizia a fost luată pentru că angajații STB pot invoca faptul că nu sunt obligați să consulte portalul instanței de judecată.

„În acest moment, el poate să spună că nu este obligat să se uite pe portalul instanței ca să vadă soluția din dosar, dar, în momentul în care va avea comunicarea prin executori judecătorești, mâine dimineață, atunci va fi pasibil de săvârșirea unei infracțiuni de nerespectare a unei hotărâri judecătorești”, a spus primarul general al Capitalei.

Amintim că angajații Societății de Transport București au intrat, joi dimineață, în grevă spontană.

